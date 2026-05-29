Убытки 5 млн грн на закупки телефонов для ВСУ: прокуроры направили дело чиновников в суд

Специализированная прокуратура оборонной сферы направила в суд дело против трех чиновников горсовета в Полтавской области и директора частной компании. Их обвиняют в растрате бюджетных средств при закупке средств связи для военных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в 2023 году профильный департамент горсовета закупал 70 спутниковых телефонов в рамках местной программы поддержки сил обороны.

Контракт на сумму более 13 млн грн был заключен с заранее определенной коммерческой структурой в обход процедуры открытых торгов.

Для легализации завышенной стоимости один из чиновников подготовил фиктивный мониторинг рынка. Документ содержал коммерческие предложения от компаний, которые на самом деле никогда не занимались снабжением подобного спецоборудования.

К моменту подписания договора у поставщика вообще не было этих телефонов, однако в официальные акты внесли заведомо ложные данные об их успешной передаче.

На основании сфальсифицированных документов городской совет перечислил подрядчику все 13 млн. грн. Получив бюджетные средства, директор общества приобрел спутниковые телефоны по более низкой рыночной цене.

По версии стражей порядка, разницу в размере более 5 млн грн коммерсант легализовал с помощью финансовых операций через счета других подконтрольных предприятий.

Специализированная прокуратура заявила гражданский иск с целью полного возмещения нанесенного обществу ущерба.

Напомним, 17 апреля Департамент стратегических расследований Нацполиции провел масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в сфере обеспечения Вооруженных Сил Украины топливной древесиной. Правоохранители провели 49 обысков на территории Киева и 15 областей страны.