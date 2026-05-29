Война больше не единственная угроза: финансовый сектор обеспокоил мировые цены на сырье

Финансовый сектор Украины остается устойчивым к значительным негативным событиям. Уже восьмой опрос подряд с ноября 2022 г. большинство участников рынка оценивают его устойчивость как среднюю или высокую.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на результаты опроса НБУ.

Большинство респондентов оценили текущее состояние финансового сектора как удовлетворительное или хорошее, хотя доля негативных оценок несколько возросла. Две трети опрошенных заявили, что за последние шесть месяцев ситуация не изменилась, а третья часть считает, что состояние сектора улучшилось.

При этом почти 88% участников опроса не ожидают изменений в финансовом секторе в течение следующих шести месяцев.

Респонденты оценивают общий уровень риска как умеренно высокий или средний. Ни один из участников опроса не назвал устойчивость финансового сектора слишком низкой, как и в предыдущем исследовании в ноябре 2025 года.

Главным источником системных рисков для финансового сектора остается война с Россией. В то же время, впервые за весь период наблюдений второй наибольшей угрозой респонденты назвали риск изменения мировых цен на сырьевые товары.

Среди других значительных рисков руководители финансовых учреждений отметили качество законодательства и налоговой системы. Этот фактор с конца 2023 г. стабильно входит в десятку наибольших угроз для сектора.

В то же время, риск качества человеческого капитала, который с мая 2024 года находился в пятерке ключевых рисков, опустился на седьмое место.

Также более четверти опрошенных сообщили о росте склонности финансовых учреждений к риску за последние шесть месяцев, тогда как две трети заявили, что их риск-аппетит не изменился.

Напомним, что Национальный банк уже утвердил методологию стресс-тестирования банков в рамках оценки устойчивости на 2026 год. Проверку пройдут 26 учреждений, на которые приходится более 90 процентов активов банковской системы.