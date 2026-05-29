НБУ изменил порядок надзора за банками и финансовыми учреждениями

Национальный банк Украины обновил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и контроля за исполнением санкций. Изменения связаны с имплементацией норм ЕС и приведением регулирования в соответствие с украинским законодательством.

В частности, установил порядок определения периодичности выездных проверок и безвыездного надзора банков и финансовых учреждений в зависимости от уровня риска. Оценка рисков будет проводиться ежеквартально, а также после существенных изменений в работе учреждений, в частности, смены руководства.

Регулятор также упростил процедуру представления планов мер по результатам безвыездного надзора. Теперь банки будут подавать такие планы только в случае соответствующего требования Нацбанка, аналогично небанковским учреждениям.

Отдельные нормы, действовавшие только во время военного положения, стали постоянными. Речь идет об особенностях проведения внеплановых проверок пунктов обмена валют и структурных подразделений банков при воздушной тревоге.

Кроме того, НБУ расширил список электронных подписей для подписания документов. Теперь разрешено использовать усовершенствованную электронную подпись с квалифицированным сертификатом.

Также регулятор определил порядок обжалования профессионального суждения НБУ по результатам проверок. Решения по пересмотру или отказу в пересмотре будут приниматься профильными комитетами Нацбанка.

Банки и финансовые учреждения получат шесть месяцев для настройки и автоматизации новых типовых форм ответов, используемых в сфере финансового мониторинга и валютного надзора.

Также НБУ ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований при ухудшении их финансового положения.

Автор:
Татьяна Гойденко