НБУ посилює контроль за банками: що зміниться

Національний банк України запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Більше контролю і вимог

1. Визначено порядок запровадження обмежень для банків у разі погіршення їхнього фінансового стану, що може становити загрозу для вкладників та кредиторів. Підставою для ухвалення такого рішення може бути наявність хоча б однієї з таких ознак:

погіршення показників якості активів, достатності капіталу, ліквідності або прибутковості;

зростання рівня основних ризиків — кредитного, процентного, ринкового чи операційного;

неналежна якість корпоративного управління, внутрішнього контролю або систем управління ризиками, що призводить до їх суттєвого зростання;

підвищення ризиків унаслідок запровадження нових продуктів.

Крім того, передбачено можливість оперативного встановлення обмежень без попереднього заслуховування банку у разі виявлення безпосередньої загрози для вкладників і кредиторів. Також визначено порядок і підстави для перегляду або внесення змін до таких рішень

2. Запроваджено механізм висунення вимог до банків за результатами безвиїзного нагляду, якщо є потреба вжиття банком заходів, спрямованих на зменшення впливу ризиків на його діяльність. Такі вимоги можуть стосуватися:

поліпшення фінансового стану банку;

підтримання достатнього рівня капіталу та ліквідності;

підвищення якості корпоративного управління та систем управління ризиками, у тому числі усунення недоліків у діяльності банку, які безпосередньо ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;

перегляду політики винагород.

У вимогах встановлюється строк подання банком плану заходів для усунення недоліків та виконання вимог Національного банку.

3. Посилено нагляд за впровадженням нових банківських продуктів. З метою запобігання неконтрольованим ризикам та забезпечення своєчасного реагування на потенційні загрози Національний банк розширив перелік рішень колегіальних органів банків, про які необхідно його інформувати.

Зокрема, банки зобов’язані повідомляти регулятора про запуск нових продуктів або суттєві зміни до наявних, якщо вони можуть вплинути на їхню діяльність. Це має сприяти формуванню культури відповідального впровадження інновацій у банківському секторі.

Водночас регулятор скоротив перелік рішень, які підлягають обов’язковому повідомленню, зокрема щодо інвестицій у державні цінні папери.

Водночас регулятор скоротив перелік рішень, які підлягають обов'язковому повідомленню, зокрема щодо інвестицій у державні цінні папери.