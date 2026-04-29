Німеччина домовляється з Польщею про транзит нафти, бо Росія перекриває "Дружбу"

Німеччина веде переговори з урядом Польщі щодо додаткових поставок нафти для нафтопереробного заводу поблизу Берліна через те, що Росія готується повністю припинити постачання нафти з Казахстану нафтопроводом "Дружба" через свою територію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Німеччина веде з Польщею переговори про нафту

Казахстан здійснював транзит сировини на німецький нафтопереробний завод Шведт із 2023 року, коли більшість країн Європи відмовилися від постачання російської нафти.

Представник Федерального міністерства економіки Німеччини в коментарі Bloomberg заявив, що припинення казахстанських поставок не поставить під загрозу роботу НПЗ в Німеччині, навіть якщо Шведт працюватиме на "менших потужностях".

Як пише Bloomberg, Шведт побудували за часів Радянського Союзу для переробки російської нафти. Після відмови Німеччини від сировини з РФ, завод почав користуватися трубопроводом з польського Гданська. Наразі уряд Німеччини веде переговори з Польщею про тимчасові додаткові поставки з Гданська.

Тим часом у польській логістичній нафтовій компанії Pern заявили, що готові погодити додаткові поставки до Німеччини, але не будуть підписувати контракти з "Роснефтью".

Днями Reuters писало, що Росія планує припинити експорт нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба" вже з 1 травня. До цього постачання сировини відбувалося через відгалуження нафтопроводу, що проходить територією Польщі.

Казахстан змінює маршрути нафти через зупинку транзиту трубопроводом "Дружба"

Радниця та офіційна представниця Міністерства енергетики Казахстану Асель Серікпаєва заявила, що через призупинення експорту нафти трубопроводом "Дружба" у травні відомство перерозподілило обсяги у розмірі 260 тис. тонн постачання на інші напрямки, повідомляє Tengri News.

"Ці обсяги будуть спрямовані альтернативними і технічно відпрацьованими маршрутами: 100 тис. тонн - до порту Усть-Луга і 160 тис. тонн - до системи Каспійського трубопровідного консорціуму", - пояснила Серікпаєва.

За її словами, попри зміну логістики, Казахстан здатен виконати усі зобов’язання перед світовим ринком, запевнила Серікпаєва.

Федеральне міністерство економіки Німеччини офіційно запевнило, що можливе припинення транзиту казахстанської сировини територією Росії не спричинить енергетичної кризи в країні.