Без цього податку грошей не буде: МВФ назвав ключову вимогу для продовження фінансування України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає від України ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд. доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

МВФ вимагає від України ввести ПДВ на посилки

Зазначається, що скасування пільги на недорогі міжнародні посилки стало однією з ключових умов для червневого перегляду програми МВФ, який наполягає на розширенні податкової бази.

"В даний час питання про посилки стало одним із ключових. Без ухвалення цього закону перегляд програми фінансування може і не відбутися, з усіма негативними наслідками, що випливають звідси", - сказав співрозмовник агентства.

Мається на увазі запровадження 20% ПДВ на всі імпортні товари у поштових відправленнях незалежно від вартості. При цьому для замовлень з маркетплейсів податок планують автоматично включати до ціни, а пільгу збережуть лише для посилок між фізособами до 45 євро.

В уряді розраховують, що такі зміни принесуть бюджету близько 10 млрд грн на рік і скоротять тіньовий імпорт. Закон мають ухвалити до кінця весни 2026 року, щоб забезпечити подальше фінансування.

При цьому поки що законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок навіть не виставлявся на голосування у Верховній Раді через брак підтримки серед депутатів.

Україна очікує на візит місії МВФ до Києва у травні та домовилася про збереження гнучкості у виконанні структурних маяків програми фінансування в умовах війни.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.

Податок на міжнародні посилки

Попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

Водночас залишається звільнення від податку для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро, наприклад особистих посилок чи подарунків.

У пояснювальній записці до законопроєкту Міністерство фінансів не зазначає очікуваний фіскальний ефект від пропонованого нововведення.

Власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк раніше попереджав, що оподаткування всіх міжнародних посилок вартістю до 150 євро завдасть удару по економіці, торкнеться якості життя українців та негативно вплине на роботу українських виробників та ритейлерів, а також може призвести до колапсу митних процедур.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.