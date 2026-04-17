Україна домовилася з МВФ про гнучкість у виконанні структурних маяків – Свириденко
Україна очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду до Києва у травні та домовилася про збереження гнучкості у виконанні структурних маяків програми фінансування в умовах війни.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона розповіла, що зустрілася з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні під час Весняних зустрічей МВФ та Світового банку.
"Програма МВФ – високий пріоритет нашої команди. Ключові бенчмарки цієї програми наближають нас до ЄС, створюючи умови для побудови сучасної, конкурентної та прозорої економіки європейського зразка. Домовилися, що в умовах повномасштабного вторгнення для України важливо зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків", – наголосила Свириденко.
Вона підкреслила, що в умовах війн і конфліктів у світі для України критично важливо залишатися у фокусі міжнародної уваги, тому роль МВФ у цьому важлива, оскільки на нього орієнтуються всі партнери і донори.
Очільниця уряду акцентувала на тому, що російські атаки на українські міста та енергетику роблять співпрацю з МВФ ще важливішою.
"Макроекономічна стабільність – це фундамент нашого спротиву і підтримки Сил оборони. Більшість доходів бюджету йде на оборону, а міжнародна допомога, яку МВФ допомагає нам залучати, покриває критичні соціальні витрати та утримання держави", – зазначила прем'єрка.
Свириденко додала, що попередня програма співпраці з МВФ стала історичним успіхом, адже вісім переглядів не мала жодна країна в умовах широкомасштабної війни.
Очільниця уряду нагадала, що перший транш обсягом 1,5 млрд доларів за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування МВФ уже отримано в березні. Свириденко зауважила, що налаштована на те, щоб ця програма була так само успішною.
Прем'єрка проінформувала, що вже виконані деякі вимоги МВФ, а саме:
- Верховна Рада ухвалила законодавство щодо військового збору та оподаткування цифрових плятформ,
- завершено конкурс на очільника Державної митної служби.
"Далі готові працювати над подальшою детінізацією бізнесу, втіленням реформ та розширенням інвестиційної привабливості України. Чекаємо на візит місії МВФ до Києва у травні", – підсумувала Свириденко.
Про програму МВФ
Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.
За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.
Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.
3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.
МВФ скасував попередні умови
МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для затвердження нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів та мит на міжнародні посилки
Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми.
Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.