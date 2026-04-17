Україна домовилася з МВФ про гнучкість у виконанні структурних маяків – Свириденко

Україна очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду до Києва у травні та домовилася про збереження гнучкості у виконанні структурних маяків програми фінансування в умовах війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що зустрілася з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні під час Весняних зустрічей МВФ та Світового банку.

"Програма МВФ – високий пріоритет нашої команди. Ключові бенчмарки цієї програми наближають нас до ЄС, створюючи умови для побудови сучасної, конкурентної та прозорої економіки європейського зразка. Домовилися, що в умовах повномасштабного вторгнення для України важливо зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків", – наголосила Свириденко.

Фото: Урядовий портал

Вона підкреслила, що в умовах війн і конфліктів у світі для України критично важливо залишатися у фокусі міжнародної уваги, тому роль МВФ у цьому важлива, оскільки на нього орієнтуються всі партнери і донори.

Очільниця уряду акцентувала на тому, що російські атаки на українські міста та енергетику роблять співпрацю з МВФ ще важливішою.

"Макроекономічна стабільність – це фундамент нашого спротиву і підтримки Сил оборони. Більшість доходів бюджету йде на оборону, а міжнародна допомога, яку МВФ допомагає нам залучати, покриває критичні соціальні витрати та утримання держави", – зазначила прем'єрка.

Свириденко додала, що попередня програма співпраці з МВФ стала історичним успіхом, адже вісім переглядів не мала жодна країна в умовах широкомасштабної війни.

Очільниця уряду нагадала, що перший транш обсягом 1,5 млрд доларів за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування МВФ уже отримано в березні. Свириденко зауважила, що налаштована на те, щоб ця програма була так само успішною.

Прем'єрка проінформувала, що вже виконані деякі вимоги МВФ, а саме:

Верховна Рада ухвалила законодавство щодо військового збору та оподаткування цифрових плятформ,

завершено конкурс на очільника Державної митної служби.

"Далі готові працювати над подальшою детінізацією бізнесу, втіленням реформ та розширенням інвестиційної привабливості України. Чекаємо на візит місії МВФ до Києва у травні", – підсумувала Свириденко.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

МВФ скасував попередні умови

МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для затвердження нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів та мит на міжнародні посилки

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.