США та Іран погодили 60-денне перемир’я

США та Іран погодили 60-денний меморандум про припинення вогню та старт переговорів щодо ядерної програми Ірану, однак документ ще має остаточно схвалити президент США Дональд Трамп.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників та джерело, залучене до переговорного процесу.

За даними співрозмовників видання, умови угоди були переважно узгоджені ще у вівторок, але обидві сторони очікували політичного затвердження на найвищому рівні. Американські чиновники стверджують, що Іран згодом повідомив про готовність підписати меморандум, хоча офіційного підтвердження від Тегерана поки немає.

Документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів і запуск повноцінних переговорів щодо іранської ядерної програми. За словами представників США, це може стати найбільшим дипломатичним проривом від початку конфлікту, хоча для укладення остаточної угоди сторони ще мають пройти складний переговорний процес.

Меморандум, зокрема, передбачає гарантії безперешкодного судноплавства через Ормузьку протоку. Іран також має прибрати всі морські міни з акваторії протягом 30 днів. У відповідь США поступово знімуть морську блокаду та можуть надати частину санкційних послаблень, що дозволить Ірану вільніше експортувати нафту.

Серед ключових положень документа — зобов’язання Ірану не розробляти ядерну зброю. Під час 60-денного періоду сторони планують обговорити подальшу долю високозбагаченого урану Ірану та параметри обмеження збагачення.

Також США готові обговорювати питання розмороження іранських активів та подальшого послаблення санкцій. Окремо меморандум містить положення щодо постачання гуманітарної допомоги та товарів до Ірану.

За інформацією Axios, документ також передбачає припинення війни між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" у Лівані. Саме це питання, за даними джерел, стало причиною напружених дискусій між Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Попри переговори, напруга в регіоні зберігається. За останні дві доби в Ормузькій протоці сталися два інциденти між силами США та Ірану.

Американські чиновники заявляють, що у разі досягнення домовленостей Іран може отримати шанс на економічне відновлення. Водночас у Вашингтоні наголошують: якщо переговори щодо ядерної програми зайдуть у глухий кут, адміністрація Трампа залишає відкритими як економічні, так і військові варіанти дій.

Нагадаємо, 18 квітня Іран заявив про повернення до “попереднього режиму контролю” над Ормузькою протокою на тлі загострення суперечки зі США щодо військово-морської блокади іранських портів. Це створює додаткову невизначеність щодо статусу одного з ключових світових енергетичних маршрутів.