Мінекономіки готує єдину систему екологічних дозволів для бізнесу

Міністерство економіки готує уніфіковану систему довкіллєвих дозволів для бізнесу, яка має спростити та стандартизувати екологічні процедури для підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У заході взяли участь представники парламенту, бізнесу, органів влади, місцевого самоврядування, експертного середовища та міжнародних партнерів.

Серед ключових тем обговорення — цифровізація та уніфікація дозвільних процедур для підприємств другої та третьої груп, які не підпадають під вимоги Директиви ЄС 2010/75/ЄС.

Також учасники говорили про розвиток системи інтегрованих довкіллєвих дозволів, адаптацію бізнесу до нових екологічних вимог та впровадження європейських стандартів екологічного регулювання.

Міністр економіки Олексій Соболев заявив, що уніфікація дозвільної системи дозволить зменшити адміністративне навантаження на бізнес і зробить правила більш прозорими та передбачуваними.

За його словами, нова модель має наблизити українське екологічне регулювання до європейських підходів та полегшити підприємствам проходження дозвільних процедур.

Що вже зроблено

Міністерство уже розробило всі підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації закону. Також розроблена та протестована ІТ-система для видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів, яка вже доступна на платформі "ЕкоСистема".

Крім того, вже перекладені 14 довідкових документів щодо найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ), а також досягнуті домовленості щодо перекладу інших європейських довідкових документів НДТМ.

"Ми плануємо розпочати наступний етап реформи — уніфікувати дозвільну діяльність для підприємств другої та третьої групи. Наше завдання — зробити систему більш зрозумілою, прозорою та зручною для бізнесу", — зазначив заступник міністра Олександр Краснолуцький.

У міністерстві наголошують, що для успішної реалізації реформи важливо забезпечити постійний зворотний зв’язок між державою, бізнесом та громадськістю для своєчасного виявлення практичних проблем і напрацювання ефективних рішень. Для цього планують створення міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, минулого року в Україні офіційно запрацював Єдиний державний реєстр інтегрованих довкільних дозволів. Новий онлайн-інструмент створює “єдине вікно” для бізнесу та забезпечує громадськості відкритий доступ до екологічних даних.