Бізнес в Україні масово оновлює вантажівки та автобуси, але економить на легкових авто — дослідження

Попри війну та економічну невизначеність, український бізнес у 2026 році активніше оновлює корпоративний транспорт. Однак це стосується насамперед вантажівок та автобусів — сегмент легкових авто досі не повернувся до довоєнних показників.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку, які Delo.ua прокоментував аналітик Остап Новицький.

Твердження про те, що компанії почали масово оновлювати автопарки швидше, ніж до повномасштабної війни, є лише частково правдивим, каже він.

"Якщо дивитися на легкові автомобілі, бізнес усе ще суттєво економить на оновленні парків. Натомість у сегментах важкого транспорту та автобусів ринок уже перевищив показники 2021 року", — пояснює Новицький.

Вантажівки та автобуси вже перевищили довоєнний рівень

У першому кварталі 2026 року, за даними дослідження, юридичні особи зареєстрували:

5 094 нових легкових авто;

2 302 вантажівки;

273 автобуси.

Для порівняння, у першому кварталі 2021 року бізнес купив 7 014 легковиків, 2 130 вантажівок та 227 автобусів.

Таким чином:

корпоративні закупівлі легкових авто досі на 27,4% нижчі за довоєнний рівень;

продажі вантажівок уже перевищили показник 2021 року на 8,1%;

сегмент автобусів зріс на 20,3%.

Водночас порівняно з кризовим 2025 роком ринок знову демонструє позитивну динаміку.

За перший квартал 2026 року корпоративні закупівлі легковиків зросли на 13,2%, вантажівок — на 7,1%, автобусів — на 13,7%. Загалом корпоративний ринок нових авто додав 11,3%.

Хто сьогодні купує найбільше транспорту

Структуру корпоративного попиту можна фактично “прочитати” через найпопулярніші моделі, зазначають аналітики.

Найактивніше транспорт оновлюють:

логістичні компанії;

агросектор;

енергетика;

фармацевтичний бізнес;

державні та муніципальні структури.

Серед легкових моделей абсолютним лідером став Renault Duster — за чотири місяці 2026 року компанії придбали 889 таких автомобілів, зокрема для поліції та медичних служб.

У міжнародній логістиці домінують великі європейські тягачі — MAN TGX, Volvo FH, Scania R-Series та Mercedes-Benz Actros.

Автобусний сегмент значною мірою підтримують державні та муніципальні закупівлі. Лідерами залишаються українські ЗАЗ A08 I-VAN та БАЗ “Еталон”.

Бізнес купує нові авто через паливо та логістику

Головними причинами оновлення автопарків стали не стільки зношення техніки, скільки різке подорожчання логістики та пального.

"Старий транспорт перестав бути економічно вигідним. Нові дизельні фургони або сучасні кросовери дозволяють суттєво економити на пальному вже в перші роки експлуатації", — пояснює Новицький.

Ще одним фактором стала перебудова логістичних маршрутів після блокування частини традиційних експортних напрямків. Через це компанії масово інвестували у магістральні тягачі для перевезень до європейських портів та кордонів.

Як війна змінила підхід бізнесу до купівлі авто

За словами експерта, український корпоративний сектор фактично перейшов на "європейську модель" управління автопарками.

Сьогодні головними критеріями при закупівлі стали:

загальна вартість володіння автомобілем;

економія пального;

доступність лізингу;

швидкість сервісу та ремонту;

ліквідність машини на вторинному ринку.

"Епоха купівель за принципом ‘бо подобається директору’ завершується. Тепер рішення ухвалюють фліт-менеджери, які рахують вартість кожного кілометра пробігу", — каже Новицький.

Понад 80% корпоративних автопарків сьогодні, за його словами, оновлюються через фінансовий лізинг або довгострокову оренду.

Саме тому найбільшу перевагу отримують бренди з широкою мережею сервісу, доступними запчастинами та високою залишковою вартістю автомобілів після кількох років експлуатації.

