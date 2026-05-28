Бизнес в Украине массово обновляет грузовики и автобусы, но экономит на легковых авто

Несмотря на войну и экономическую неопределенность, украинский бизнес в 2026 активнее обновляет корпоративный транспорт. Однако это касается, прежде всего, грузовиков и автобусов — сегмент легковых авто до сих пор не вернулся к довоенным показателям.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка, которые Delo.ua прокомментировал аналитик Остап Новицкий.

Утверждение о том, что компании начали массово обновлять автопарки быстрее, чем до полномасштабной войны, лишь частично правдиво, говорит он.

"Если смотреть на легковые автомобили, бизнес все еще существенно экономит на обновлении парков. В сегментах тяжелого транспорта и автобусов рынок уже превысил показатели 2021 года", — объясняет Новицкий.

Грузовики и автобусы уже превысили довоенный уровень

В первом квартале 2026 года, по данным исследования, юридические лица зарегистрировали:

5 094 новых легковых автомобилей;

2 302 грузовика;

273 автобуса.

Для сравнения, в первом квартале 2021 года бизнес купил 7014 легковушек, 2130 грузовиков и 227 автобусов.

Таким образом:

корпоративные закупки легковых авто до сих пор на 27,4% ниже довоенного уровня;

продажи грузовиков уже превысили показатель 2021 года на 8,1%;

сегмент автобусов вырос на 20,3%.

В то же время, по сравнению с кризисным 2025 годом, рынок снова демонстрирует положительную динамику.

За первый квартал 2026 года корпоративные закупки легковушек выросли на 13,2%, грузовиков — на 7,1%, автобусов — на 13,7%. В целом корпоративный рынок новых авто прибавил 11,3%.

Кто сегодня покупает больше транспорта

Структуру корпоративного спроса можно фактически "прочесть" через самые популярные модели, отмечают аналитики .

Активнее всего транспорт обновляют:

логистические компании;

агросектор;

энергетика;

фармацевтический бизнес;

государственные и городские структуры.

Среди легковых моделей абсолютным лидером стал Renault Duster — за четыре месяца 2026 года компании приобрели 889 таких автомобилей, в том числе полиции и медицинских служб.

В международной логистике доминируют крупные европейские тягачи – MAN TGX, Volvo FH, Scania R-Series и Mercedes-Benz Actros.

Автобусный сегмент в значительной степени поддерживает государственные и муниципальные закупки. Лидерами остаются украинские ЗАЗ A08 I-VAN и БАЗ Эталон.

Бизнес покупает новые авто из-за топлива и логистики

Главными причинами обновления автопарков стали не столько износ техники, сколько резкое удорожание логистики и горючего.

"Старый транспорт не является экономически выгодным. Новые дизельные фургоны или современные кроссоверы позволяют существенно экономить на горючем уже в первые годы эксплуатации", — объясняет Новицкий.

Еще одним фактором стала перестройка логистических маршрутов после блокировки части традиционных экспортных направлений. Поэтому компании массово инвестировали в магистральные тягачи для перевозок в европейские порты и границы.

Как война изменила подход бизнеса к покупке авто

По словам эксперта, украинский корпоративный сектор фактически перешел на " европейскую модель " управления автопарками.

Сегодня главными критериями при закупке стали:

общая стоимость владения автомобилем;

экономия горючего;

доступность лизинга;

быстрота сервиса и ремонта;

ликвидность машины на вторичном рынке

"Эпоха покупок по принципу 'потому что нравится директору' завершается. Теперь решение принимают флит-менеджеры, которые считают стоимость каждого километра пробега", — говорит Новицкий.

Более 80% корпоративных автопарков сегодня, по его словам, обновляются из-за финансового лизинга или долгосрочной аренды.

Поэтому наибольшее преимущество получают бренды с широкой сетью сервиса, доступными запчастями и высокой остаточной стоимостью автомобилей после нескольких лет эксплуатации.

