Бизнес в Украине массово обновляет грузовики и автобусы, но экономит на легковых авто
Несмотря на войну и экономическую неопределенность, украинский бизнес в 2026 активнее обновляет корпоративный транспорт. Однако это касается, прежде всего, грузовиков и автобусов — сегмент легковых авто до сих пор не вернулся к довоенным показателям.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка, которые Delo.ua прокомментировал аналитик Остап Новицкий.
Утверждение о том, что компании начали массово обновлять автопарки быстрее, чем до полномасштабной войны, лишь частично правдиво, говорит он.
"Если смотреть на легковые автомобили, бизнес все еще существенно экономит на обновлении парков. В сегментах тяжелого транспорта и автобусов рынок уже превысил показатели 2021 года", — объясняет Новицкий.
Грузовики и автобусы уже превысили довоенный уровень
В первом квартале 2026 года, по данным исследования, юридические лица зарегистрировали:
- 5 094 новых легковых автомобилей;
- 2 302 грузовика;
- 273 автобуса.
Для сравнения, в первом квартале 2021 года бизнес купил 7014 легковушек, 2130 грузовиков и 227 автобусов.
Таким образом:
- корпоративные закупки легковых авто до сих пор на 27,4% ниже довоенного уровня;
- продажи грузовиков уже превысили показатель 2021 года на 8,1%;
- сегмент автобусов вырос на 20,3%.
В то же время, по сравнению с кризисным 2025 годом, рынок снова демонстрирует положительную динамику.
За первый квартал 2026 года корпоративные закупки легковушек выросли на 13,2%, грузовиков — на 7,1%, автобусов — на 13,7%. В целом корпоративный рынок новых авто прибавил 11,3%.
Кто сегодня покупает больше транспорта
Структуру корпоративного спроса можно фактически "прочесть" через самые популярные модели, отмечают аналитики .
Активнее всего транспорт обновляют:
- логистические компании;
- агросектор;
- энергетика;
- фармацевтический бизнес;
- государственные и городские структуры.
Среди легковых моделей абсолютным лидером стал Renault Duster — за четыре месяца 2026 года компании приобрели 889 таких автомобилей, в том числе полиции и медицинских служб.
В международной логистике доминируют крупные европейские тягачи – MAN TGX, Volvo FH, Scania R-Series и Mercedes-Benz Actros.
Автобусный сегмент в значительной степени поддерживает государственные и муниципальные закупки. Лидерами остаются украинские ЗАЗ A08 I-VAN и БАЗ Эталон.
Бизнес покупает новые авто из-за топлива и логистики
Главными причинами обновления автопарков стали не столько износ техники, сколько резкое удорожание логистики и горючего.
"Старый транспорт не является экономически выгодным. Новые дизельные фургоны или современные кроссоверы позволяют существенно экономить на горючем уже в первые годы эксплуатации", — объясняет Новицкий.
Еще одним фактором стала перестройка логистических маршрутов после блокировки части традиционных экспортных направлений. Поэтому компании массово инвестировали в магистральные тягачи для перевозок в европейские порты и границы.
Как война изменила подход бизнеса к покупке авто
По словам эксперта, украинский корпоративный сектор фактически перешел на " европейскую модель " управления автопарками.
Сегодня главными критериями при закупке стали:
- общая стоимость владения автомобилем;
- экономия горючего;
- доступность лизинга;
- быстрота сервиса и ремонта;
- ликвидность машины на вторичном рынке
"Эпоха покупок по принципу 'потому что нравится директору' завершается. Теперь решение принимают флит-менеджеры, которые считают стоимость каждого километра пробега", — говорит Новицкий.
Более 80% корпоративных автопарков сегодня, по его словам, обновляются из-за финансового лизинга или долгосрочной аренды.
Поэтому наибольшее преимущество получают бренды с широкой сетью сервиса, доступными запчастями и высокой остаточной стоимостью автомобилей после нескольких лет эксплуатации.
Напомним, что продажи китайских авто упали на 15% после возврата НДС.