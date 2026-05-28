Украина привлечет 71 млн евро грантов Франции на восстановление инфраструктуры

Верховная Рада ратифицировала грантовое соглашение между правительствами Украины и Франции о поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики. Документ создает правовые основания для привлечения 71 млн. евро грантовых средств от французской стороны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Финансирование будет направлено на восстановление критически важной инфраструктуры и поддержку ключевых секторов экономики, в том числе здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, водоотведения, ирригации, переработки отходов, противоминной деятельности, жилищного строительства и цифровых технологий.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин отметил, что у Украины уже есть положительный опыт реализации первого грантового соглашения с Францией, подписанного в 2024 году. По его словам, тогда удалось привлечь 200 млн. евро для реализации 19 проектов.

Он подчеркнул, что новое соглашение не создает дополнительной долговой нагрузки для Украины и позволяет концентрировать ресурсы на конкретных проектах с четким экономическим, технологическим и инфраструктурным эффектом.

Грантовые средства будут использоваться для закупки французских товаров и услуг в рамках реализации проектов французскими поставщиками. В то же время, соглашение предусматривает возможность закупки украинских товаров и услуг, а также продукции и услуг из третьих стран. Доля такого финансирования не может превышать 50% от общей суммы грантов.

Грантовое соглашение было подписано 20 февраля 2026 года в Киеве. Ее реализация должна способствовать восстановлению Украины после последствий российской агрессии, усилению устойчивости критической инфраструктуры и поддержанию экономического развития страны.

Кроме этого, Украина получит доступ к 1,5 млрд евро финансирования через механизм UIF, из которых 466,5 млн евро пойдут на проекты по восстановлению общин, реконструкцию автомобильных дорог и развитие железнодорожного сообщения.