Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінрозвитку отримає понад 466 млн євро на проєкти відновлення: на які напрями спрямують кошти

євро
Мінрозвитку отримає 466,5 млн євро на проєкти відновлення / Depositphotos

Україна отримає доступ до 1,5 млрд євро фінансування через механізм UIF, з яких 466,5 млн євро підуть на проєкти з відновлення громад, реконструкцію автомобільних доріг та розвиток залізничного сполучення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Надання цих гарантій є першим кроком, після якого розпочнеться підписання угод для фактичного отримання грошей. Загальна сума фінансування за програмою ЄІБ становить 605,75 млн євро, а Міністерство розвитку громад та територій координуватиме 77% цих коштів на суму 466,5 млн євро. Основний фокус програм спрямований на модернізацію транспортних шляхів, відбудову житла, підвищення енергоефективності та створення безпечних укриттів.

"Кожен євро з цих мільйонів — це інвестиція в мобільність, безпеку та якість життя українців, що відповідає кращим європейським стандартам і принципу Build Back Better", — зазначив міністр Олексій Кулеба.

Кошти, які надійдуть у розпорядження Мінрозвитку будуть розподілені за такими ключовими напрямками:

  • 132,5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення; 
  • 123 млн євро – масштабування програм "Енергодім" та "ВідновиДім" для енергоефективного відновлення житла; 
  • 106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту "Шляхи солідарності" для логістики та ремонту автодоріг; 
  • 68,5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні; 
  • 26,5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях за муніципальними програмами ЄІБ; 
  • 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

Окремо програма ЄБРР передбачає 100 млн євро на проєкти з децентралізації тепло- та енергопостачання через пряму співпрацю з бізнесом та містами. Використання змішаного фінансування, що поєднує кредити та гранти, дозволяє суттєво зменшити навантаження на державний бюджет.

Нагадаємо, 6 березня Наглядовий комітет Ukraine Investment Framework (UIF) схвалив вісім нових програм, спрямованих на вирішення соціальних та економічних питань України. Загальна вартість пакету становить 1,5 млрд євро.

Автор:
Тетяна Ковальчук