Мінрозвитку отримає понад 466 млн євро на проєкти відновлення: на які напрями спрямують кошти

Україна отримає доступ до 1,5 млрд євро фінансування через механізм UIF, з яких 466,5 млн євро підуть на проєкти з відновлення громад, реконструкцію автомобільних доріг та розвиток залізничного сполучення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Надання цих гарантій є першим кроком, після якого розпочнеться підписання угод для фактичного отримання грошей. Загальна сума фінансування за програмою ЄІБ становить 605,75 млн євро, а Міністерство розвитку громад та територій координуватиме 77% цих коштів на суму 466,5 млн євро. Основний фокус програм спрямований на модернізацію транспортних шляхів, відбудову житла, підвищення енергоефективності та створення безпечних укриттів.

"Кожен євро з цих мільйонів — це інвестиція в мобільність, безпеку та якість життя українців, що відповідає кращим європейським стандартам і принципу Build Back Better", — зазначив міністр Олексій Кулеба.

Кошти, які надійдуть у розпорядження Мінрозвитку будуть розподілені за такими ключовими напрямками:

132,5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення;

123 млн євро – масштабування програм "Енергодім" та "ВідновиДім" для енергоефективного відновлення житла;

106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту "Шляхи солідарності" для логістики та ремонту автодоріг;

68,5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні;

26,5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях за муніципальними програмами ЄІБ;

10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

Окремо програма ЄБРР передбачає 100 млн євро на проєкти з децентралізації тепло- та енергопостачання через пряму співпрацю з бізнесом та містами. Використання змішаного фінансування, що поєднує кредити та гранти, дозволяє суттєво зменшити навантаження на державний бюджет.

Нагадаємо, 6 березня Наглядовий комітет Ukraine Investment Framework (UIF) схвалив вісім нових програм, спрямованих на вирішення соціальних та економічних питань України. Загальна вартість пакету становить 1,5 млрд євро.