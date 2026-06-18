Британія виділить Україні 752 млн фунтів на дрони та ракети за рахунок заморожених активів РФ

Велика Британія офіційно оголосила про виділення нового масштабного пакета військової допомоги для України на суму 752 мільйони фунтів стерлінгів.

Як пише Delo.ua, з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Фінансування забезпечується за рахунок прибутків від конфіскованих російських активів через механізм ERA. Кошти будуть спрямовані на постачання критично важливого озброєння вже до кінця поточного року.

Британський уряд погодив деталі майбутніх поставок безпосередньо з українською стороною.

За словами Дена Джарвіса, під час переговорів із міністром оборони України Михайлом Федоровим було досягнуто згоди щодо фінансування виробництва 150 тисяч безпілотників безпосередньо на українських потужностях.

Також до кінця року британська сторона зобов'язалася поставити в Україну понад 350 ракет для систем протиповітряної оборони, а також сучасні радіолокаційні станції.

Ці радари мають суттєво підвищити ефективність виявлення повітряних цілей та покращити координацію українських підрозділів ППО під час відбиття комбінованих атак ворога.

Нагадаємо, за результатами засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала від Німеччини партію ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ці перехоплювачі призначені для боротьби з балістичними та гіперзвуковими ракетами типу "іскандер", "кинджал" і "циркон".

Додамо, 1 жовтня 2025 року Україна отримала від Європейського Союзу транш обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом від ЄС уже залучено 14 млрд євро з передбачених 18,1 млрд, решту коштів очікують до кінця 2025 року.