До держбюджету України надійшло €4 млрд від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

Сьогодні, 1 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу транш обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом від ЄС уже залучено 14 млрд євро з передбачених 18,1 млрд, решту коштів очікують до кінця 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що залучене фінансування може бути спрямоване на пріоритетні видатки держбюджету, зокрема у соціальній сфері, військовій та на відновлення країни.

За його словами, Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році.

"Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. Подальше використання заморожених активів РФ для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами", – зазначив він.

Зауважимо, механізм G7 ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає надання Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків із заморожених російських суверенних активів. У 2024–2025 роках країни G7 та ЄС уже надали Україні майже 28 млрд доларів США фінансування в рамках ERA.

Без урахування сьогоднішнього траншу, загалом у межах ініціативи ERA вдалося залучити від ЄС 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Нагадаємо, на початку вересня Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі €1 млрд у межах програми ERA Loans.