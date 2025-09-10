Україна отримала €1 млрд допомоги від ЄС із прибутків заморожених активів РФ

Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі €1 млрд у межах програми ERA Loans.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Фінансування надано за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

За словами Свириденко, ця підтримка є не лише допомогою, але й чітким сигналом солідарності Європи, яка зміцнює обороноздатність і стійкість України у відповідь на масовані ракетні атаки та спроби ворога дестабілізувати ситуацію.

Прем’єрка подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за їхнє лідерство і непохитність у підтримці України. Вона наголосила, що ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнений європейський курс нашої держави.

Нагадаємо, у січні 2025 року до держбюджету України надійшли 3 млрд євро від Європейського Союзу — вперше кошти спрямовані за рахунок доходів від заморожених російських активів.