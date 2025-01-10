Україна отримала €3 млрд від ЄС, які забезпечені доходами від російських заморожених активів

До держбюджету України надійшли 3 млрд євро від Європейського Союзу — вперше кошти спрямовані за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування є частиною ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає виділення Україні 50 млрд доларів США.

Зазначається, що Європейський Союз бере на себе зобов'язання надати 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США) до кінця 2025 року. Це рішення стало ключовим елементом міжнародної підтримки України у боротьбі проти агресії Росії.

За офіційними даними, в ЄС заморожено активи центрального банку Росії на суму 210 млрд євро. Їхні доходи, залежно від рівня відсоткових ставок, оцінюються у 2,5–3 млрд євро на рік.

Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів. Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Отримані кошти спрямують на:

соціальні виплати;

фінансування Збройних сил України;

відновлення критичної інфраструктури;

підтримку макроекономічної стабільності.

"Це необхідна та своєчасна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України, нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті та забезпечення соціальної сфери. Вдячний партнерам з ЄС за реалізацію механізму, який змушує Росію платити за збитки, які вона завдає Україні", — підкреслив Марченко.

Ініціатива ERA стала першим кроком до використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

"Таким чином втілюємо в життя принцип "Росія заплатить" і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році", - додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у грудні Міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 мільярдів кредиту Україні в межах ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу на $50 мільярдів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.