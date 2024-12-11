США дають Україні в борг $20 млрд: його гаситимуть доходами від заморожених російських активів

Міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 мільярдів кредиту Україні в межах ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу на $50 мільярдів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів США.

Зазначається, що кредит виділяється в рамках ініціативи G7 - ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), яка передбачає допомогу Україні на загальну суму у $50 млрд. Свої внески також роблять країни ЄС, Британія, Канада та Японія.

"$50 мільярдів доларів, які "Велика сімка" колективно надає в межах цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та іншого, важливого для її відважного опору", — наголосила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ці кошти вже перераховано до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

"Ми змусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок. Адже наша мета незмінна - повна конфіскація всіх суверенних активів Росії на користь України", - наголосив очільник українського уряду.

У Міністерстві фінансів України уточнили, що кошти платників податків України чи платників податків країн G7 та ЄС не будуть використовуватись для фінансування витрат, повʼязаних з позикою. У відомстві зауважили, що $20 млрд від США дозволять забезпечити пріоритетні потреби держбюджету України починаючи з 2025 року.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.

Кредит Україні на 50 млрд доларів

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

26 жовтня лідери країн "Великої сімки" домовилися надати Україні кредит у розмірі $50 мільярдів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.

28 листопада Євросоюз підписав меморандум про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 18,1 млрд євро в межах пакету підтримки G7.