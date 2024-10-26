G7 узгодили надання Україні кредиту на $50 мільярдів

26 жовтня лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися надати Україні кредит у розмірі $50 мільярдів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Про це йдеться у спільній заяві країн G7.

Фінансування спрямоване на підтримку бюджету, надання військової допомоги та відновлення країни. Виплати планують розпочати до кінця 2024 року.

Кредитна угода базується на майбутніх надходженнях від заморожених російських активів, що залишаються під контролем країн G7 та міжнародного права. Виділення коштів передбачає сувору відповідність правовим стандартам країн-учасниць і спрямоване на справедливий розподіл підтримки.

Країни G7 висловили вдячність ЄС за активну участь у реалізації рішення та наголосили на непохитній підтримці України в її боротьбі за свободу й безпеку. Лідери підкреслили, що це фінансування стане ще одним свідченням рішучості країн-партнерів забезпечити стабільну підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що приблизно половину коштів, які виділяють США (10 з 20) віддадуть на військові видатки. Теж саме стосується грошей від Британії (3 млрд ).

"Тому в теорії на бюджетну допомогу на два роки (або більше) вийде десь 37 млрд $. Це не проблема, так як у нас ще є ЄС (Ukraine Facility) та МВФ. В наступному році це десь 15 млрд плюсом до кредиту G7. Тобто десь 52 млрд", - зазначив він.

Зазначається, що кредит буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Залучення цих коштів відбуватиметься через Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM).

Кредит Україні на 50 млрд доларів

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

США наполягають, щоб ЄС продовжив санкції щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Окрім цього, США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться замороженими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

Також лідери країн "Великої сімки" підтримали рішення, що РФ повинна заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.

А 26 липня Європейський союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.