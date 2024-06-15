РФ має виплатити Україні понад $486 млрд за завдані збитки, - рішення G7

Лідери країн Великої сімки заявили, що до кінця року виділять Україні 50 млрд доларів додаткового фінансування у рамках програми Надзвичайних кредитів для прискорення надходжень до бюджету (ERA). Також країна-агресор РФ повинна заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.

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Про це йдеться в комюніке країн G7 за підсумками саміту в Італії.

Зазначається, що разом з міжнародними партнерами країни G7 сповнені рішучості продовжувати надавати військову, бюджетну, гуманітарну та відновлювальну підтримку Україні та її народу.

Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування

Лідери G7 наголосили, що Росія повинна "припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні".

У спільній декларації наведені дані Світового банку, згідно з якими збитки завдані Росією Україні вже перевищують 486 млрд доларів.

"Зобов'язання Росії за міжнародним правом сплатити за завдану нею шкоду є чіткими, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі законні шляхи, за допомогою яких Росія може виконати ці зобов'язання", - йдеться в комюніке.

Повідомляється, що до кінця року G7 надасть Україні близько 50 млрд доларів додаткового фінансування в рамках програми Надзвичайних кредитів для прискорення надходжень до бюджету (ERA) з метою забезпечення поточних і майбутніх потреб України.

Зазначена сума $50 млрд виплачуватиметься кількома каналами, які спрямовуватимуть кошти на військові й бюджетні потреби України, а також потреби на її відбудову. При цьому буде посилений механізм Координаційної платформи донорів в Україні, щоби допомогти в керуванні виплат та забезпечити їх узгодження з найбільш пріоритетними потребами України.

"G7 планує надати фінансування, яке буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх потоків надзвичайних надходжень від іммобілізації російських суверенних активів, що зберігаються в Європейському Союзі та інших відповідних юрисдикціях", - підкреслюється в комюніке.

РФ повинна заплатити за всі завдані Україні збитки

На рішення країн G7 відреагував прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та наголосив, що Україна буде й надалі докладати зусиль, щоб Росія компенсувала все, що вона зруйнувала війною.

"Країни G7 погодилися, що Росія повинна заплатити за всі завдані Україні збитки. Зараз ця сума, згідно з оцінкою Світового банку, складає 486 млрд доларів. Ми будемо й надалі докладати зусиль, щоб Росія компенсувала все, що вона зруйнувала своєю війною", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, за його словами, український уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму та інших правових інструментів.

Також в уряді наполегливо працюють далі над конфіскацією заморожених російських суверенних та приватних активів. Мова йде про те, щоб отримати всю суму, яка складає більше 300 млрд доларів.

"Саме російські гроші мають стати ключовим джерелом довгострокового відновлення нашої держави", - підкреслив Шмигаль і подякував партнерам і всім, хто працює над втіленням принципу "Росія заплатить".

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.