РФ должна выплатить Украине более $486 млрд за нанесенный ущерб, - G7

Лидеры стран Большой семерки заявили, что до конца года выделят Украине 50 млрд. долларов дополнительного финансирования в рамках программы Чрезвычайных кредитов для ускорения поступлений в бюджет (ERA). Также страна-агрессор РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, который, по информации Всемирного банка, составляет более $ 486 млрд.

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Об этом говорится в коммюнике стран G7 по итогам саммита в Италии.

Отмечается, что вместе с международными партнерами страны G7 полны решимости продолжать оказывать военную, бюджетную, гуманитарную и восстановительную поддержку Украине и ее народу.

Украина получит $50 млрд дополнительного финансирования

Лидеры G7 подчеркнули, что Россия должна "прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине".

В совместной декларации приведены данные Всемирного банка, согласно которым ущерб нанесенный Россией Украине уже превышает 486 млрд долларов.

"Обязательства России по международному праву уплатить за нанесенный ею ущерб четкие, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные законные пути, с помощью которых Россия может выполнить эти обязательства", - говорится в коммюнике.

Сообщается, что до конца года G7 предоставит Украине около 50 млрд. долларов дополнительного финансирования в рамках программы Чрезвычайных кредитов для ускорения поступлений в бюджет (ERA) с целью обеспечения текущих и будущих потребностей Украины.

Указанная сумма в $50 млрд будет выплачиваться несколькими каналами, которые будут направлять средства на военные и бюджетные нужды Украины, а также на ее восстановление. При этом будет усилен механизм Координационной платформы доноров в Украине, чтобы помочь в управлении выплат и обеспечить их согласование с наиболее приоритетными потребностями Украины.

"G7 планирует предоставить финансирование, которое будет обслуживаться и погашаться на средства будущих потоков чрезвычайных поступлений от иммобилизации российских суверенных активов, хранящихся в Европейском Союзе и других соответствующих юрисдикциях", - подчеркивается в коммюнике.

РФ должна заплатить за все нанесенные Украине убытки

На решение стран G7 отреагировал премьер-министр Денис Шмигаль и подчеркнул, что Украина будет и дальше прилагать усилия, чтобы Россия компенсировала все, что она разрушила войной.

"Страны G7 согласились, что Россия должна заплатить за все нанесенные Украине убытки. Сейчас эта сумма, согласно оценке Всемирного банка, составляет 486 млрд долларов. Мы будем и дальше прилагать усилия, чтобы Россия компенсировала все, что она разрушила своей войной", - отметил Шмигаль.

В частности, по его словам, украинское правительство продолжает работу по созданию Международного компенсационного механизма и других правовых инструментов.

Также в правительстве упорно продолжают работу над конфискацией замороженных российских суверенных и частных активов. Речь идет о том, чтобы получить всю сумму, составляющую более 300 млрд долларов.

"Именно российские деньги должны стать ключевым источником долгосрочного восстановления нашего государства", - подчеркнул Шмигаль и поблагодарил партнеров и всех, кто работает над воплощением принципа "Россия заплатит".

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.