G7 официально одобрила решение о выделении Украине $50 млрд из доходов от замороженных российских активов

13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

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Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети Х.

"G7 договорилась предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд до конца года. Мы используем непредвиденные доходы от суверенных активов России для их погашения", – написала она в сообщении.

The G7 has agreed to provide Ukraine with loans worth around $50 bn by end of year.



We'll use the windfall profits from Russia’s sovereign assets to repay them.



This builds on EU action, where we are already directing these windfall profit to Ukraine's defence & reconstruction. pic.twitter.com/nYu2g78X18 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 13, 2024

По ее словам, это основывается на действиях ЕС, где "мы уже направляем эти непредвиденные доходы на оборону и восстановление Украины".

Украина сможет получить эти средства в течение года.

США готовы предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов

Недавно США объявили, что готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашенный за счет доходов от замороженных российских активов.

Однако Вашингтону нужно, чтобы ЕС продлил санкции блока в отношении российских государственных активов, истекающих каждые шесть месяцев, поскольку они не были продлены по единодушному согласию до конца войны, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться обездвиженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

25 мая министры финансов стран "Большой семерки" согласовали широкий план использования процентов от замороженных российских активов для помощи Украины, который после доработки представят на саммите лидеров G7 в июне.

Министр финансов США Джанет Еллен заявила, что не видит "никаких препятствий" в своих дискуссиях с коллегами-министрами финансов стран G7 о выделении кредита Украине, который будет обеспечен доходом от замороженных российских активов.

Правительство Франции поддержало предложение США об использовании замороженных российских активов. Германия также положительно отнеслась к плану США.