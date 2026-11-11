ЕС готовит новые санкции против России: под ударом 50 банков и теневой флот

Послы стран Европейского Союза 11 ноября предварительно согласовали расширение санкционных списков против России. Новые ограничения будут касаться лиц и компаний, причастных к российской агрессии против Украины, деятельности теневого флота, кибератак и гибридных операций.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Европейскую правду".

Решение предварительно согласовали на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper). Окончательно утвердить новые санкционные списки у Совета ЕС по иностранным делам, заседание которого состоится 16 ноября в Брюсселе.

В санкционный список за действия против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины планируется внести 12 физических и 101 юридическое лицо.

Среди них – 50 российских банков.

Под ограничение попадет и теневой флот

Новые санкции также планируют применить к компаниям, помогающим работе российского теневого флота.

Некоторые ограничения готовятся в рамках санкционных режимов ЕС против российской гибридной деятельности и кибератак.

В список за гибридную деятельность России должны внести 30 физических и юридическое лицо.

Еще одно юридическое лицо планируют включить в санкционный режим ЕС, связанный с кибератаками.

В целом, новые ограничения должны охватить 145 физических и юридических лиц.

Окончательное решение о санкциях ожидается после заседания Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября.

Напомним, ранее Евросоюз уже ужесточил санкции против банков и компаний, связанных с теневым флотом и военно-промышленным комплексом России.