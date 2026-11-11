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ЕС готовит новые санкции против России: под ударом 50 банков и теневой флот
Послы стран Европейского Союза 11 ноября предварительно согласовали расширение санкционных списков против России. Новые ограничения будут касаться лиц и компаний, причастных к российской агрессии против Украины, деятельности теневого флота, кибератак и гибридных операций.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Европейскую правду".
Решение предварительно согласовали на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper). Окончательно утвердить новые санкционные списки у Совета ЕС по иностранным делам, заседание которого состоится 16 ноября в Брюсселе.
В санкционный список за действия против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины планируется внести 12 физических и 101 юридическое лицо.
Среди них – 50 российских банков.
Под ограничение попадет и теневой флот
Новые санкции также планируют применить к компаниям, помогающим работе российского теневого флота.
Некоторые ограничения готовятся в рамках санкционных режимов ЕС против российской гибридной деятельности и кибератак.
В список за гибридную деятельность России должны внести 30 физических и юридическое лицо.
Еще одно юридическое лицо планируют включить в санкционный режим ЕС, связанный с кибератаками.
В целом, новые ограничения должны охватить 145 физических и юридических лиц.
Окончательное решение о санкциях ожидается после заседания Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября.
Напомним, ранее Евросоюз уже ужесточил санкции против банков и компаний, связанных с теневым флотом и военно-промышленным комплексом России.