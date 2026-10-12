ЕС утвердил новый пакет санкций против России: под ударом производство ракет

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили 22-й пакет санкций против России. Более половины новых ограничений связано с производством баллистических ракет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Это единственное наибольшее расширение нашего списка санкций с момента начала войны Россией. Европа снова демонстрирует единый фронт", - заявила Каллас.

По ее словам, новые ограничения направлены против цепей производства баллистических ракет. Евросоюз стремится усложнить поставку необходимых для изготовления оружия компонентов и увеличить затраты России на его производство.

"Мы значительно усложняем, замедляем и удорожаем для России производство оружия, которое оно использует для убийства украинцев", — отметила высокая представительница ЕС.

Отметим, послы стран Европейского Союза 7 октября согласовали новые санкции против 743 человек и 826 организаций военной промышленности России, а также 77 человек, "избранных" в Госдуму РФ от оккупированных территорий Украины.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Под ограничения попали причастные к производству российских баллистических ракет, теневые финансовые схемы и коллаборанты.