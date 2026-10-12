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ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Росії: під ударом виробництво ракет

Кая Каллас
Кая Каллас / Офіс президента

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії. Понад половина нових обмежень пов’язана з виробництвом балістичних ракет.

Як пише Dilo, про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Це єдине найбільше розширення нашого списку санкцій з моменту початку війни Росією. Європа знову демонструє єдиний фронт", — заявила Каллас.

За її словами, нові обмеження спрямовані проти ланцюгів виробництва балістичних ракет. Євросоюз прагне ускладнити постачання необхідних для виготовлення зброї компонентів і збільшити витрати Росії на її виробництво.

"Ми значно ускладнюємо, сповільнюємо та робимо дорожчим для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців", — наголосила висока представниця ЄС.

Зауважимо, посли країн Європейського Союзу 7 жовтня погодили нові санкції проти 743 осіб та 826 організацій військової промисловості Росії, а також 77 осіб, "обраних" до Держдуми РФ від окупованих територій України.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили причетні до виробництва російських балістичних ракет, тіньових фінансових схем та колаборанти.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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