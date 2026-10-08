Британія вдруге за тиждень розширила санкції проти РФ: під обмеженнями вже понад 90% нафтовидобувних потужностей

Велика Британія вдруге за тиждень розширила санкції проти Росії. Після пакета з 31 заходу, оголошеного 1 жовтня, Лондон 8 жовтня додав ще 38 обмежень проти російських нафтових компаній, танкерів "тіньового флоту", фінансових схем обходу санкцій та постачальників товарів для військово-промислового комплексу РФ.

Про це інформує Dilo з посиланням на уряд Великої Британії.

Під санкції потрапили ще дві російські нафтові компанії – "Зарубежнефть" та INK Capital. У Лондоні зазначають, що обмеження мають не лише скоротити нафтові доходи РФ, а й ускладнити використання непідсанкційних структур для перепродажу російської нафти.

Також Британія внесла до санкційного списку ще 12 нафтових танкерів російського "тіньового флоту". Загальна кількість суден, проти яких країна вже застосувала обмеження, перевищила 600.

Окремий блок санкцій спрямований проти фінансової інфраструктури обходу обмежень. До списку потрапили три криптовалютні біржі, дві платіжні платформи та пов'язана з ними фізична особа. Три з цих структур пов'язані з Киргизстаном.

За даними британського уряду, дві з підсанкційних структур обробляли або сприяли операціям із мережею A7, яку Росія використовує для обходу міжнародних фінансових санкцій. Минулого року мережа заявляла про перекази на понад $90 млрд – суму, співставну приблизно з половиною річних військових витрат РФ.

Ще 17 фізичних та юридичних осіб потрапили під санкції через постачання товарів, критично важливих для російського військового виробництва.

Йдеться, зокрема, про імпортерів верстатів, електроніки та матеріалів, які використовуються для виробництва балістичних ракет і безпілотників. Частину таких поставок до Росії маскують через треті країни.

Нагадаємо, 1 жовтня Велика Британія оголосила попередній пакет санкцій проти Росії із 31 заходу, зокрема проти суден "тіньового флоту" для перевезення СПГ, мереж кремлівської дезінформації та осіб, причетних до катувань цивільних.