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Новости
Дата публикации

Британия вторично за неделю расширила санкции против РФ: под ограничениями уже более 90% нефтедобывающих мощностей

Великобритания
Британия вторично через неделю расширила санкции против РФ

Великобритания вторично через неделю расширила санкции против России. После пакета с 31-го мероприятия, объявленного 1 октября, Лондон 8 октября добавил еще 38 ограничений против российских нефтяных компаний, танкеров "теневого флота", финансовых схем обхода санкций и поставщиков товаров для военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на правительство Великобритании.

Под санкции попали еще две российские нефтяные компании – "Зарубежнефть" и INK Capital. В Лондоне отмечают, что ограничение должно не только сократить нефтяные доходы РФ, но и усложнить использование неподсанкционных структур для перепродажи российской нефти.

Также Британия внесла в санкционный список еще 12 нефтяных танкеров российского "теневого флота". Общее количество судов, против которых страна уже применила ограничения, превысило 600 человек.

Отдельный блок санкций направлен против финансовой инфраструктуры обхода ограничений. В список попали три криптовалютных биржа, две платежные платформы и связанное с ними физическое лицо. Три из этих структур связаны с Кыргызстаном.

По данным британского правительства, две из подсанкционных структур обрабатывали или способствовали операциям с сетью A7, используемой Россией для обхода международных финансовых санкций. В прошлом году сеть заявляла о переводах более чем на $90 млрд – сумму, сопоставимую примерно с половиной годовых военных расходов РФ.

Еще 17 физических и юридических лиц попали под санкции из-за снабжения товаров, критически важных для российского военного производства.

Речь идет, в частности, об импортерах станков, электроники и материалах, которые используются для производства баллистических ракет и беспилотников. Часть таких поставок в Россию маскируют через третьи страны.

Напомним, 1 октября Великобритания объявила предварительный пакет санкций против России с 31 мероприятия, в том числе против судов "теневого флота" для перевозки СПГ, сетей кремлевской дезинформации и лиц, причастных к пыткам гражданским.

Автор:
Татьяна Гойденко

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