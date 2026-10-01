Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела пакет из 31 новой санкции против России, направленных, в частности, на суда LNG — "теневого флота", сети российской дезинформации и лиц, причастных к пыткам украинских гражданских и милитаризации детей. Часть ограничений должно усилить давление на доходы России от экспорта энергоносителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения правительства Великобритании.

Новые санкции охватывают, в частности, суда, которые Россия использует или планирует использовать для обхода ограничений и экспорта газа. По данным британского правительства, часть таких судов заработала только в этом году.

В Лондоне отмечают, что ограничения направлены на сектор, рассматриваемый Россией как важный источник будущих доходов.

Санкции коснулись не только энергетики

В санкционный пакет также вошли восемь человек, которых Великобритания связывает с незаконным содержанием, пытками и жестоким обращением с украинскими гражданскими на оккупированных территориях.

Еще семь человек попали под ограничения из-за участия в милитаризации и идеологической обработке украинских детей, в том числе депортированных российскими властями.

Отдельный блок санкций касается семи человек, причастных, по данным британского правительства, к распространению пророссийской дезинформации. Среди них четыре гражданина Грузии.

Министр Великобритании по делам Европы лорд Вуд Анфилдский заявил, что новые ограничения одновременно направлены на сокращение доходов, поддерживающих российскую агрессию, и лиц, причастных к преступлениям против украинских гражданских.

Британия отдельно давит на российский "теневой флот"

Великобритания уже ввела санкции против 600 танкеров, которые, по оценке правительства страны, использовались для обхода западных ограничений и получения Россией доходов от экспорта энергоносителей.

В то же время, Лондон продлил действие отдельных лицензионных механизмов по перевозке LNG для Японии и Южной Кореи. В британском правительстве объяснили это необходимостью поддержать энергетическую безопасность этих стран при их переходе от российских энергоносителей.

Напомним, ранее Dilo писало, что подсанкционный российский проект Arctic LNG 2 рекордно нарастил экспорт LNG благодаря расширению флота танкеров, обслуживающего поставки.