Угрожают ли Украине многочасовые отключения света: в Раде ответили, к чему готовиться

Сложных отключений света пока не прогнозируется, однако дальнейшая ситуация зависит от риска баллистических атак и работы противовоздушной обороны. Как пишет Dilo , об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, ранее применявшиеся отключения были незначительными, а сейчас они отменены благодаря наличию ресурсов и эффективным ремонтным работам.

"Сейчас погода благоприятная, днем много солнца и восстановительные работы проводятся достаточно быстро. Поэтому я думаю, что каких-либо сложных отключений не должно быть: есть ресурсы, есть запас прочности и есть возможности, чтобы эту ситуацию быстро урегулировать и сбалансировать", - отметил Герус.

Он отметил, что вражеские атаки оказывают существенное влияние на энергосистему, однако в нынешних условиях специалистам удалось оперативно восстановить поврежденную инфраструктуру, поэтому ограничений пока не предусматривается.

В то же время глава профильного комитета подчеркнул, что ключевым фактором остается противовоздушная оборона Украины и характер возможных новых обстрелов.

"Если будут сильнее обстрелы баллистики, от баллистики укрытие не работают — баллистика их сбивает. Тогда могут быть большие проблемы. Поэтому это вопрос не только энергетики, это вопрос противовоздушной обороны. Поэтому зависит от того, насколько массированной будет атака не только с использованием дронов, но и баллистических ракет", —.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено экстренные отключения электроэнергии. Позже "Укрэнерго" накануне сообщило, что из-за последствий российских атак на энергообъекты 1 октября в отдельных регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Впрочем, уже 1 октября графики отключений были отменены.