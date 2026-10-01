РФ повысит налоги и заберет прибыль горняков на финансирование войны — Bloomberg

Военные расходы России будут оставаться повышенными не менее трех лет, что заставит правительство искать новые источники дохода. Для этого Кремль собирается задействовать все: от сверхприбылей горнодобывающей промышленности, повышения налогов до продажи конфискованных активов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Рекордное финансирование армии

Как пишет Bloomberg, Россия планирует удерживать военные расходы на беспрецедентном уровне в течение следующих трех лет, поскольку продолжающаяся уже пятый год война в Украине требует колоссальных ресурсов.

Об этом свидетельствует законопроект, который правительство подало в парламент в четверг. Согласно документам, военные расходы в 2027 году установлены на уровне около 17 триллионов рублей (это эквивалентно 205 миллиардам долларов), что на 27% превышает предыдущий показатель.

В 2028 году они лишь незначительно снизятся – до 16,6 триллиона рублей.

Давление на экономику и дефицит бюджета

Финансирование такого масштабного бремени требует от правительства более широкого привлечения почти всех других секторов экономики.

Кремль прибегает к повышению налогов, сборам и поиску альтернативных источников доходов, поскольку колоссальные расходы на войну в сочетании с более слабыми энергетическими поступлениями существенно сузили пространство для маневра.

По прогнозам, дефицит российского бюджета в текущем году составит примерно 2% валового внутреннего продукта.

Новые налоги для горной отрасли и металлургов

Горнодобывающая промышленность и производство удобрений сталкиваются с наибольшим дополнительным бременем. Правительство планирует изымать до 30% избыточных доходов предприятий, если средняя мировая цена на определенные товары в рублевом эквиваленте вырастет минимум на 10% по сравнению с базовым уровнем 2025 года.

Отдельный удар ждет золотоискателей - на них распространят 20% налог на непредсказуемые доходы. В целом правительство рассчитывает, что новое собрание по горнодобывающему и металлургическому секторам будет приносить около 200 миллиардов рублей ежегодно.

Более широкий механизм увеличения бюджетных доходов на ближайшие годы охватывает и другие направления. В частности, предусмотрено введение новых налогов на дивиденды, изменение правил налогообложения прибыли компаний, привлечение дополнительных поступлений из альтернативных источников, а также выручку от продажи конфискованных активов.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджетах российских регионов возникла "дыра" на 1,6 млрд долларов из-за войны. Большинство российских регионов, которые ищут и оплачивают новых контрактников для армии в войне против Украины, завершили первое полугодие со значительным дефицитом.