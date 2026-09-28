Большинство российских регионов, которые ищут и оплачивают новых контрактников для армии в войне против Украины, завершили первое полугодие со значительным дефицитом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Общая "дыра" в региональных бюджетах достигла почти 1,6 млрд долларов (134,2 млрд рублей). В общей сложности 66 субъектов (включая оккупированные территории Украины) потратили на 7,33 млрд долларов больше, чем собрали налогов.

В плюсе оказались всего 24 региона на 5,75 млрд долларов, но почти весь этот профицит обеспечила Москва (3,67 млрд долларов). Без учета российской столицы дефицит регионов превысил бы 5,21 млрд. долларов.

Рекордсмены по убыткам и падению налогов

Наибольший дефицит в процентах к своим доходам зафиксировали в Вологодской области и Еврейской автономной области (по 30,8%), а также в Кемеровской (28,6%) и Иркутской (26,2%) областях.

В денежном выражении наибольший ущерб образовался:

в Иркутской области - 454 млн долларов;

в Краснодарском крае - 446 млн долларов;

в Московской области - 358 млн долларов;

в Кемеровской и Челябинской областях - 342 млн и 325 млн долларов соответственно.

Главная причина падения собственных доходов — замедление экономики и снижение доходов бизнеса, в результате чего поступления налога на прибыль упали в 32 регионах. В частности, в ЕАО поступления упали в 2,6 раза, в Вологодской области – в 2,4 раза, в оккупированном Крыму – на 40,3%, а в Башкортостане – на 38%. Прифронтовые Курская и Белгородская области потеряли 485 млн и 132 млн долларов общих доходов соответственно, а Крым недосчитался 85 млн долларов налогов из-за сорванного беспилотниками туристического сезона.

Выплаты на войну вместо больниц и скрытые дефолты

Существенным бременем местных бюджетов остается набор на фронт. По данным эксперта Немецкого института проблем международной безопасности Яниса Клюге, чтобы выполнить планы Кремля, среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны РФ подняли до рекордных 40,3 тысяч долларов (3,4 млн рублей). Поэтому пришлось урезать гражданские статьи. Финансирование медицины на уровне регионов за полгода сократилось на 5,2%.

Ситуацию несколько смягчило лишь то, что российское правительство списало 76 регионам долги по кредитам из федерального бюджета более чем на 5,9 млрд долларов. Экономисты считают это скрытыми дефолтами, поскольку местные власти оказались неспособны возвращать деньги.

В прошлом году российские регионы завершили с рекордным дефицитом в 17,8 млрд долларов, а в 2026 году он может достичь исторического пика в 23,7 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика России входит в стагнацию, а бюджетные вливания больше не спасают ситуацию. Санкционное давление, чрезмерные расходы на войну и рекордно высокая ключевая ставка центробанка РФ уничтожают остатки экономической стабильности и ведут к упадку гражданских отраслей.