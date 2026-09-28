Пора под пресс. Lada и Lanos возглавили список авто, выбраковавших в августе

В августе в Украине оформили выбраковку 2 241 транспортного средства, причем 28% пришлось на ВАЗ/Lada. Медианный возраст такого транспорта составлял 25 лет, а почти две трети машин были старше 20 лет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

По сравнению с июлем количество выбраковок сократилось на 10,7%, а по сравнению с августом 2025 года — на 5,4%. Для корректного сравнения аналитики учитывали первые 30 дней каждого месяца.

Почти три четверти всех оформлений пришлись на легковые автомобили – 1 662, или 74,2%. Еще 335 случаев касались грузовиков.

Именно эти две категории обеспечили почти все месячное сокращение: легковых автомобилей выбраковали на 196 меньше, чем в июле, грузовиков — на 65.

Почти две трети машин старше 20 лет

Медианный возраст транспорта остался на уровне 25 лет. В общей сложности 1 443 транспортных средства, или 64,4%, имели возраст от 21 года.

Самыми большими возрастными группами стали автомобили 11–20 лет – 629 единиц и 31–40 лет – 614.

В то же время, сам возраст не позволяет установить причину выбраковки. По этим данным нельзя определить, выбыл ли транспорт из-за технического состояния, аварии, последствий боевых действий или других обстоятельств.

Lada занимает 28% всех выбраковок

Среди марок первое место заняла ВАЗ/Lada – 627 транспортных средств. Это 28% всех выбраковок в месяц.

Далее следуют ГАЗ со 159 автомобилями и ЗАЗ из 131. Итого три марки обеспечили 40,9% всех оформлений.

Чаще среди отдельных моделей выбраковывали ВАЗ/Lada 2106 — 109 машин. На втором месте ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85, на третьем ВАЗ/Lada 2101 – 80.

Больше выбраков оформили в Киеве — 224. Далее следуют Харьковская область со 181 случаем, Днепропетровская — 169, Киевская — 168 и Львовская — 160.

При этом регион в статистике означает место оформления документов, а не обязательно место фактического пребывания или последующей переработки автомобиля.

Напомним, за первый квартал 2026 года в Украине выбраковано более 6 тысяч авто. Среди наиболее распространенных моделей тогда также доминировали ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и Daewoo Lanos.