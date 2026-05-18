Более 6000 машин – на металлолом: украинцы активно избавляются от техники прошлого века

За первый квартал года под пресс отправили более 6000 машин / Freepik

В первом квартале 2026 года сервисные центры МВД отправили на утилизацию 6006 автомобилей, средний возраст которых превышает 28 лет. Главными причинами массового списания стали подорожание горючего, высокая стоимость содержания советской техники и рост цен на металлолом.

Институт исследований авторынка (ИДА).

Легковые модели

Список лидеров среди легковых моделей на переработку:

  • ВАЗ 2106 (263 шт.);
  • ВАЗ 2107 (247 шт.);
  • Daewoo Lanos (215 шт.);
  • ВАЗ 2101 (202 шт.);
  • ВАЗ 2109 (157 шт.).

Появление модели Daewoo Lanos в списке свидетельствует о начале массового списания машин в начале 2000-х годов. Самым старым легковым автомобилем, который "ушел под пресс" стал ГАЗ М-20 "Победа" 1954 года выпуска, мощностью до 55 лошадиных сил и максимальной скоростью до 110 км/ч. Для своего времени этого было достаточно — не для гонки, а для стабильной мобильности в стране, где вместо дорог кое-где были только направления.

Грузовики и спецтехника

Грузовой сектор изъял из реестров 1 138 единиц техники из-за полного истощения ресурса. Средний стаж эксплуатации перед списанием составляет 29 лет.

Список моделей, отправивших на переплавку:

  • ГАЗ "Газель" (102 шт.);
  • ГАЗ 53 (94 шт.);
  • ЗИЛ 130 (78 шт.);
  • ГАЗ 52 (72 шт.);
  • ГАЗ 3307-09 (68 шт.).

Старые грузовики советского производства массово заменяют современными коммерческими фургонами из-за высоких расходов горючего.

Самым старым грузовиком стал ЗиЛ 131 1968 года выпуска. Транспортное средство комплектовалось двигателем V8 объемом 6,00 литров, мощностью 150 лошадиных сил, трехосной системой привода и механической трансмиссией. Машина использовалась в армии, строительстве, пожарных частях и сельском хозяйстве благодаря высокой проходимости.

Автобусы и пассажирский транспорт

Самая маленькая группа списанного пассажирского транспорта составляет 199 единиц со средним возрастом 29 лет. В первом квартале на утилизацию были отправлены:

  • ПАЗ 3205 (17 шт.);
  • ГАЗ "Газель" (14 шт.);
  • КАВЗ 3270 (13 шт.);
  • ЛАЗ 695 (12 шт.);
  • Ikarus 250 (9 шт.).

Самый старый пассажирский транспорт – белый Ford Transit 1978 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,60 литра. Заводская грузовая модификация в 1990-е годы была переоборудована под пассажирский автобус для городских перевозок.

Факторы влияния на рынок выбраковки

Как отмечают аналитики, официальное снятие с учета является формальным завершением процесса, поскольку автомобили перестают эксплуатировать за несколько лет до утилизации. На решение владельцев влияют два экономических фактора: стоимость горючего (моторы с расходами 15,00–20,00 литров на 100 км становятся нерентабельными) и цены на пунктах приема металлолома. В общем, процесс утилизации обеспечивает естественное обновление автопарка страны.

Напомним, в октябре прошлого года украинцы сняли с учета из-за выбраковки более 2 тысяч автомобилей. Чаще прощались именно с легковыми авто – 1638 единиц. Также в список попали 367 грузовиков и 62 автобуса.

Автор:
Татьяна Ковальчук