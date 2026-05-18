Ford выпустит семь новых моделей на европейском рынке для конкуренции с Китаем

Американский автоконцерн Ford планирует к 2029 году запустить в Европе семь новых моделей автомобилей. Таким образом компания рассчитывает нарастить продажи падающих в последнее время пассажирских авто и выдержать жесткую конкуренцию со стороны китайских брендов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам президента европейского подразделения компании Джима Бамбика, стратегия Ford направлена на увеличение доли рынка в условиях, когда количество конкурентов стремительно растет.

Ставка на гибриды и новые легковые авто

Пять из запланированных новинок будут являться пассажирскими автомобилями. Среди них – компактный электромобиль и небольшой электрический кроссовер. Их будут собирать на заводе Renault на севере Франции с использованием французских технологий. Еще три новых кроссовера будут выпускаться как в полностью электрических версиях, так и в виде гибридов.

В то же время Ford выступил с критикой слишком жесткой политики Евросоюза по принудительному переходу на электромобили. В компании подчеркнули, что экологические цели должны учитывать реальный спрос покупателей, а европейское законодательство должно более активно поддерживать плагин-гибриды и электрокары с увеличенным запасом хода, а не только чистые электромобили.

Попытка вернуть лидерство

Реструктуризация бизнеса Ford в Европе происходит на фоне значительного сокращения его присутствия:

Падение продаж: еще десять лет назад Ford занимал 4-е место в Европе с продажами более 1 миллиона авто в год. В прошлом году компания продала лишь 426 тысяч машин, опустившись на 8 место.

Китайское давление: в то время как продажи Ford в Европе за прошлый год выросли всего на 0,1%, китайский бренд BYD продемонстрировал бешеный рост почти на 270%.

Коммерческий сектор: здесь Ford удерживает сильнейшие позиции. Компания объявила о немедленном старте продаж пикапа Ranger Super Duty для экстренных служб и военных, а в конце года выпустит новый городской электрический фургон Transit.

Напомним, акции Ford выросли на 13% из-за запуска бизнеса по хранению энергии. Это стало самым большим однодневным скачком стоимости бумаг автопроизводителя за последние шесть лет, поскольку рынок положительно оценил создание нового энергетического подразделения бренда.