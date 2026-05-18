Ford випустить сім нових моделей на європейському ринку для конкуренції з Китаєм

Американський автоконцерн Ford планує до 2029 року запустити в Європі сім нових моделей автомобілів. Таким чином компанія розраховує наростити продажі пасажирських авто, які останнім часом падають, та витримати жорстку конкуренцію з боку китайських брендів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами президента європейського підрозділу компанії Джима Бамбіка, стратегія Ford спрямована на збільшення частки ринку в умовах, коли кількість конкурентів стрімко зростає.

Ставка на гібриди та нові легкові авто

П'ять із запланованих новинок будуть пасажирськими автомобілями. Серед них — компактний електромобіль та невеликий електричний кросовер. Їх збиратимуть на заводі компанії Renault на півночі Франції з використанням французьких технологій. Ще три нові кросовери випускатимуться як у повністю електричних версіях, так і у вигляді гібридів.

Водночас Ford виступив із критикою надто жорсткої політики Євросоюзу щодо примусового переходу на електромобілі. У компанії наголосили, що екологічні цілі мають враховувати реальний попит покупців, а європейське законодавство повинно активніше підтримувати плагін-гібриди та електрокари зі збільшеним запасом ходу, а не лише чисті електромобілі.

Спроба повернути лідерство

Реструктуризація бізнесу Ford у Європі відбувається на тлі значного скорочення його присутності:

Падіння продажів: ще десять років тому Ford посідав 4-те місце в Європі з продажами понад 1 мільйон авто на рік. Минулого року компанія продала лише 426 тисяч машин, опустившись на 8-ме місце.

Китайський тиск: у той час як продажі Ford у Європі за минулий рік зросли лише на 0,1%, китайський бренд BYD продемонстрував шалений ріст — майже на 270%.

Комерційний сектор: тут Ford утримує сильні позиції. Компанія оголосила про негайний старт продажів пікапа Ranger Super Duty для екстрених служб і військових, а наприкінці року випустить новий міський електричний фургон Transit.

