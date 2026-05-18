"Укрпошта" повністю автоматизувала сортування відправлень по Україні та за кордон

Укрпошта
"Укрпошта" оголосила про 100% автоматизацію сортування / Укрпошта

“Укрпошта” заявила про повну автоматизацію процесів сортування посилок, листів, газет і частини міжнародних відправлень. У компанії повідомили, що запуск роботизованих ліній став переходом до нового етапу розвитку - “Укрпошта 2.0”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Роботи замість ручної праці

Генеральний директор Укрпошта Ігор Смілянський заявив, що компанія повністю автоматизувала всі процеси сортування посилок, листів, газет і ліків.

За його словами, запуск роботизованих ліній дозволив перейти до нового етапу розвитку - "Укрпошта 2.0". У 2016 році всі операції виконувалися вручну, однак нині їх повністю замінили автоматизовані системи.

Смілянський зазначив, що проєкт реалізовано за 37 місяців із використанням власних інвестицій компанії. Він також підкреслив, що автоматизація стала можливою завдяки українському обладнанню та технологіям, а також впровадженню системи оптичного розпізнавання адрес (OCR), яка дозволяє обробляти навіть рукописні дані.

У компанії вважають, що це підвищить швидкість і ефективність доставки та стане основою для подальшої цифровізації логістики.

Чому це важливо: 

  1. Впровадження сучасних технологій у державній компанії допомагає змінювати її імідж, формувати новий підхід до держсервісів і робить роботу більш привабливою для молоді.
  2. Автоматизація дозволяє зробити своєчасну доставку стабільним стандартом, а не винятком - нині показник своєчасності становить близько 97,8%.
  3. Більшість міжнародних відправлень обробляється значно швидше: понад 90% посилок залишають Україну протягом 24 годин і стільки ж доставляються після перетину кордону.
  4. Через глобальне скорочення паперової кореспонденції компанія має ставати ефективнішою, щоб утримувати якість сервісу та тарифи на доступному рівні.
  5. Підвищення ефективності дає змогу зростати зарплатам працівників без підвищення тарифів для клієнтів.
  6. В умовах війни критично важливо нарощувати потужність інфраструктури: до 3 млн посилок на добу; - до 16 млн листів на місяць; - понад 14 млн газет на місяць; - до 8000 медичних відправлень щодня з оптимізацією логістики.
  7. Автоматизація не вирішує всіх проблем, тому компанія планує розвивати "останню милю" - відділення, поштомати, роботу листонош і кур’єрів, щоб підвищити якість сервісу для клієнтів.

Додамо, у 2025 році "Укрпошта" та її працівники сплатили понад 3,6 млрд грн податків до різних рівнів бюджетів України, не отримуючи жодних дотацій чи субсидій з державного бюджету.

Автор:
Ольга Опенько