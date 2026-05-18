"Укрпочта" полностью автоматизировала сортировку отправлений по Украине и за границу

"Укрпочта" объявила о 100% автоматизации сортировки / Укрпочта

"Укрпочта" заявила о полной автоматизации процессов сортировки посылок, писем, газет и части международных отправлений. В компании сообщили, что запуск роботизированных линий стал переходом к новому этапу развития – "Укрпочта 2.0".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Работы вместо ручного труда

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что компания полностью автоматизировала все процессы сортировки посылок, писем, газет и лекарств.

По его словам, запуск роботизированных линий позволил перейти к новому этапу развития – "Укрпочта 2.0". В 2016 году все операции выполнялись вручную, однако их полностью заменили автоматизированные системы.

Смелянский отметил, что проект реализован за 37 месяцев с использованием собственных инвестиций компании. Он также подчеркнул, что автоматизация стала возможной благодаря украинскому оборудованию и технологиям, а также внедрению системы оптического распознавания адресов (OCR), позволяющей обрабатывать даже рукописные данные.

В компании считают, что это повысит скорость и эффективность доставки и станет основой дальнейшей цифровизации логистики.

Почему это важно?

  1. Внедрение современных технологий в государственной компании помогает изменять ее имидж, формировать новый подход к госсервисам и делает работу более привлекательной для молодежи.
  2. Автоматизация позволяет сделать своевременную доставку стабильным стандартом, а не исключением – сейчас показатель своевременности составляет около 97,8%.
  3. Большинство международных отправлений обрабатывается гораздо быстрее: более 90% посылок покидают Украину в течение 24 часов и столько же доставляются после пересечения границы.
  4. Из-за глобального сокращения бумажной корреспонденции компания должна становиться более эффективной, чтобы удерживать качество сервиса и тарифы на доступном уровне.
  5. Повышение эффективности позволяет расти зарплатам работников без повышения тарифов для клиентов.
  6. В условиях войны критически важно наращивать мощность инфраструктуры: до 3 млн. посылок в сутки; - до 16 млн писем в месяц; - более 14 млн. газет в месяц; – до 8000 медицинских отправлений ежедневно с оптимизацией логистики.
  7. Автоматизация не решает всех проблем, поэтому компания планирует развивать "последнюю милю" - отделения, почтоматы, работу почтальонов и курьеров, чтобы повысить качество сервиса для клиентов.

Добавим, в 2025 году "Укрпочта" и ее работники уплатили более 3,6 млрд грн налогов на различные уровни бюджетов Украины, не получая никаких дотаций или субсидий из государственного бюджета.

Автор:
Ольга Опенько