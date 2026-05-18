ChatGPT научился анализировать расходы и планировать бюджет пользователей

antalya, turkey, may, chatgpt
Искусственный интеллект начал помогать пользователям управлять бюджетом / Depositphotos

OpenAI запустила для пользователей ChatGPT Pro в США новую функцию, позволяющую подключать банковские счета, кредитные карты и инвестиционные сервисы. Система анализирует доходы и расходы и формирует персональные рекомендации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение OpenAI.

OpenAI запустила финансовые рекомендации

OpenAI запустила новую функцию для пользователей ChatGPT Pro в США, позволяющую подключать к чат-боту банковские счета, кредитные карты и инвестиционные сервисы. После синхронизации система автоматически анализирует доходы и расходы пользователя и формирует персональные рекомендации.

Интеграция работает через платформу Plaid, поддерживающую более 12 тысяч финансовых учреждений. ChatGPT создает отдельную панель с данными о расходах, активных подписках, долгах и будущих платежах без необходимости вручную загружать банковские выписки.

Новый функционал работает на базе GPT-5.5 и позволяет пользователям задавать сложные запросы. В частности, система может помочь проанализировать причины увеличения расходов, спланировать накопление на жилье или предоставить рекомендации по управлению личным бюджетом.

В OpenAI отмечают, что ChatGPT имеет только доступ к пересмотру финансовой информации и не может осуществлять переводы или видеть полные номера банковских счетов. Пользователи могут в любой момент отключить подключенные аккаунты и удалить финансовые данные из системы.

Напомним, OpenAI может подать в суд на Apple из-за интеграции ChatGPT в iPhone. Создатели ChatGPT недовольны финансовыми результатами сотрудничества и ограниченной интеграцией их сервиса в iOS, тогда как Apple уже ведет переговоры о добавлении конкурирующих моделей ИИ от Google и Anthropic.

Автор:
Ольга Опенько