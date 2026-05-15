OpenAI может подать в суд на Apple из-за интеграции ChatGPT в iPhone: что произошло

OpenAI готовит возможные юридические действия против Apple из-за недовольства интеграцией ChatGPT в продукты компании. В стартапе считают, что партнерство с производителем iPhone не дало ожидаемого эффекта ни для роста подписок, ни для продвижения бренда.

Речь идет о соглашении, заключенном в 2024 году, которое позволило интегрировать ChatGPT в Siri и отдельные функции iOS, в частности генерацию текста, анализ изображений и работу с Visual Intelligence. В OpenAI ожидали, что сотрудничество с Apple станет одним из главных источников привлечения новых пользователей платной версии ChatGPT.

Однако, по словам источников, компания считает, что Apple ограничила интеграцию сервиса. Пользователям часто приходится вызывать ChatGPT через Siri, а ответы отображаются в упрощенном формате. Также OpenAI недовольна тем, что Apple недостаточно продвигала функцию в экосистеме iPhone, iPad и Mac.

Юристы OpenAI уже работают с внешней юридической фирмой над возможными вариантами претензий. Среди них официальное уведомление о нарушении условий договора без немедленного подачи полноценного иска.

Ситуация накаляется на фоне усиления конкуренции на рынке искусственного интеллекта. Apple готовится открыть iOS для других AI-сервисов, в частности, Claude от Anthropic и Gemini от Google. Ожидается, что новые интеграции могут быть представлены уже на конференции WWDC в июне.

Для OpenAI это означает утрату эксклюзивного статуса в экосистеме Apple. В то же время, в компании считают, что новый механизм AI Extensions в iOS 27 может дать ChatGPT больше видимости среди пользователей.

Напряжение между компаниями усиливает и выход OpenAI на рынок устройств. Стартап развивает собственное hardware направление вместе с бывшим дизайнером Apple Jony Ive и активно переманивает инженеров Apple высокими компенсациями.

Несмотря на конфликт, окончательное решение о судебном иске OpenAI пока не приняла. Компания все еще рассчитывает урегулировать спор с Apple вне суда.

Напомним, OpenAI не выполняет план по доходам и тратит миллиарды на серверы. Поскольку компании не удалось достичь запланированных показателей выручки и темпов привлечения пользователей, руководство даже рассматривало возможность сокращения затрат на вычислительные мощности, что вызвало дискуссии внутри команды.