Банки профинансировали энергетические проекты на 50,6 млрд грн: сколько получили бизнес и граждане

За два года банки профинансировали энергетические проекты на общую сумму 50,6 млрд. грн. Кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры после массированных российских атак получили заемщики в 21 области Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно данным опроса финансовых учреждений, за период с 01 июня 2024 года по 25 мая 2026 года финансирование распределилось следующим образом:

для бизнеса предоставили более 4,5 тысяч кредитов на сумму 47,2 млрд грн;

для населения согласовали более 18 тысяч ссуд на общую сумму 3,4 млрд грн.

Привлеченные средства были направлены на проекты строительства, реконструкции и восстановления объектов генерации общей мощностью 1,763 ГВт. Наибольшие объемы денежной поддержки получил сектор развития солнечных электростанций, газовых установок, гидро-, био- и ветровых генераторов.

Кроме непосредственного создания источников тока, финучреждения выделяют деньги на хранение электроэнергии, куда входит:

создание систем скопления;

приобретение инверторов и аккумуляторов;

модернизация теплооборудования;

восстановление систем теплоснабжения.

Общая мощность по этим дополнительным направлениям составляет 715 МВт.

Ранее выдаваемые кредиты равномерно погашаются заемщиками отчасти либо стопроцентно. Поэтому валовой портфель действующих "энергетических" кредитов на конец мая 2026 года зафиксировался на уровне 30,5 млрд грн для юридических лиц и 2,6 млрд грн для физических лиц.

Напомним, за июнь 2024 - апрель 2026 украинские банки профинансировали энергетические проекты бизнеса и населения на 45,9 млрд грн.