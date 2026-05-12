Кредитование энергетики выросло: банки поддержали генерацию и накопление

За июнь 2024 - апрель 2026 украинские банки профинансировали энергетические проекты бизнеса и населения на 45,9 млрд грн. Речь идет о развитии генерации, систем накопления электроэнергии, теплоснабжения и модернизации оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Кредитование энергетики в Украине

Банки Украины в рамках совместного меморандума по возобновлению энергетической инфраструктуры после российских атак профинансировали проекты бизнеса и населения в 21 области на 45,9 млрд. грн.

За период с 1 июня 2024 года по 28 апреля 2026 года выдано более 4 тысяч кредитов бизнесу на 42,9 млрд грн и более 16,5 тысяч кредитов населению на 3 млрд грн.

Финансирование направлялось на восстановление и развитие генерации мощностью 1,636 ГВт, в том числе солнечных, газовых, гидро-, био- и ветровых электростанций. Отдельно банки поддержали проекты хранения энергии, теплоснабжения и модернизации оборудования общей мощностью 682 МВт.

В то же время часть ранее выданных кредитов уже погашается, поэтому валовой портфель энергетических кредитов по состоянию на конец апреля 2026 составил 28,5 млрд грн для юридических лиц и 2,3 млрд грн для физических лиц.

Отметим, что недавно НБУ ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований в случае ухудшения их финансового положения.