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Свириденко объяснила позицию правительства по привлечению иностранных работников

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Премьер ответила на петицию по поводу трудовых мигрантов / Freepik

Привлечение иностранной рабочей силы рассматривается как один из дополнительных механизмов преодоления кадрового дефицита в Украине. Основной акцент государство делает на возвращении украинцев из-за границы.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в ответе на петицию премьер-министра Юлии Свириденко.

Какова позиция правительства относительно трудовых мигрантов

По словам главы правительства, полномасштабная война существенно повлияла на украинский рынок труда, повлекшие за собой масштабное перемещение населения, разрушение бизнес-инфраструктуры, сокращение количества рабочих мест и изменение экономической активности в регионах.

В этой связи приоритетом государственной политики остается привлечение к рынку труда граждан, которые находятся в Украине или могут вернуться из-за рубежа. Речь идет, в частности, о молодежи, женщинах, ветеранах, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах и гражданах старшего возраста. Для этих категорий населения правительство планирует расширять возможности профессиональной ориентации, переподготовки, создания адаптированных рабочих мест и внедрения инклюзивных программ трудоустройства.

Свириденко подчеркнула, что иностранные работники могут частично помочь решить проблему нехватки кадров, однако не является основным инструментом государственной политики в этой сфере.

Премьер также сообщила, что правительство в целом поддерживает идею возвращения находящихся за рубежом украинцев и готовых приобщиться к восстановлению страны. В то же время, вопрос их бронирования от мобилизации должен решаться в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, по ее словам, правительство продолжает работать над созданием конкурентной и инвестиционно привлекательной экономики, а также усовершенствованием политики занятости. В настоящее время идет разработка долгосрочной стратегии экономического развития "Экономика будущего", рассчитанной на 15 лет. Документ должен способствовать привлечению инвестиций, ускорению экономического роста, повышению уровня доходов населения и созданию условий для возвращения украинцев, выехавших за границу из-за российской агрессии.

О петиции

19 мая электронная петиция с призывом разработать и внедрить государственную стратегию защиты национального рынка труда набрала необходимое для рассмотрения количество голосов на сайте Кабинета министров. Авторы инициативы предлагают приоритет в бронировании гражданам Украины и активнее привлекать к восстановлению страны украинскую диаспору вместо увеличения трудовой миграции из-за границы.

Напомним, в апреле МИД и СБУ получили задачу проработать изменения в список "стран миграционного риска". Глава Офиса президента Кирилл Буданов пояснил, что это решение может частично упростить ситуацию для бизнеса, который сможет привлекать иностранцев к работе.

В мае в украинском обществе активно обсуждался вопрос возможного привлечения иностранных работников к отечественному рынку труда на фоне дефицита кадров.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в начале мая эта тема вызвала серьезный резонанс в социальных сетях.

Исследователи пришли к выводу, что дискуссия вокруг трудовой миграции и привлечения иностранных работников за короткое время вышла за пределы отдельных информационных поводов и превратилась в общенациональное обсуждение.

Заменят ли мигранты украинских работников?

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что мигранты из других стран не могут стать альтернативой покрытия дефицита рабочей силы в Украине.

По его мнению, привлечение работников из других культурной среды не решит проблем Украины, а может создать новые социальные и риски безопасности.

Ранее сообщалось, что в новых жилых комплексах Ивано-Франковска планируется привлекать трудовых мигрантов из Индии для выполнения отдельных строительных работ.

Добавим, что в Украине временно проживают в 3,9 раза меньше иностранцев, чем было до полномасштабной войны. В прошлом году больше всего трудовых мигрантов приехало в Украину из Турции. Работу в Украине также ищут граждане Индии, США, Великобритании, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Пакистана, Колумбии.

Автор:
Ольга Опенько