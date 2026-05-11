Заменят ли мигранты украинских работников? Гетманцев объяснил ситуацию

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев / Даниил Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что мигранты из других стран не могут стать альтернативой для покрытия дефицита рабочей силы в Украине.

Как сообщает Delo.ua, об этом он рассказал в интервью "Украинским новостям".

Он категорически выступил против идеи привлечения мигрантов как инструмента наполнения рынка труда. Он заявил, что такая модель не приемлема для Украины, в частности из-за культурных различий и сложности интеграции, которая, по его оценке, потребует длительного времени.

По мнению Гетманцева, основным путем реагирования должно стать возвращение украинцев из-за границы после завершения войны. Он считает, что решающими условиями для этого является наличие работы и жилья, которые могут стимулировать возврат части граждан.

Комментируя демографическую ситуацию, он отметил, что страна уже долгое время сталкивается с сокращением населения, а полномасштабная война только обострила эту проблему. По его словам, возврат к довоенным демографическим показателям пока невозможен, поскольку негативная динамика наблюдалась и до вторжения.

Он подчеркнул, что демографическая ситуация - одна из ключевых проблем для государства.

В итоге Гетманцев отметил необходимость жесткой миграционной политики и приоритет возвращения украинцев как основного ресурса для восстановления рынка труда.

Заметим, из-за нехватки работников в Ивано-Франковске планируют привлекать трудовых мигрантов из Индии для выполнения отдельных строительных работ.

Автор:
Татьяна Гойденко