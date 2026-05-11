Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чи замінять мігранти українських працівників? Гетманцев пояснив ситуацію

Гетманцев
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев / Данило Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мігранти з інших країн не можуть стати альтернативою для покриття дефіциту робочої сили в Україні.

Як інформує Delo.ua, про це він розповів в інтерв’ю "Українським новинам".

Він категорично виступив проти ідеї залучення мігрантів як інструменту наповнення ринку праці. Він заявив, що така модель не є прийнятною для України, зокрема через культурні відмінності та складність інтеграції, яка, за його оцінкою, потребуватиме тривалого часу.

На думку Гетманцева, основним шляхом реагування має стати повернення українців з-за кордону після завершення війни. Він вважає, що вирішальними умовами для цього є наявність роботи та житла, які можуть стимулювати повернення частини громадян.

Коментуючи демографічну ситуацію, він зазначив, що країна вже тривалий час стикається зі скороченням населення, а повномасштабна війна лише загострила цю проблему. За його словами, повернення до довоєнних демографічних показників наразі є неможливим, оскільки негативна динаміка спостерігалася і до вторгнення.

Він наголосив, що демографічна ситуація є однією з ключових проблем для держави.

У підсумку Гетманцев наголосив на необхідності жорсткої міграційної політики та пріоритеті повернення українців як основного ресурсу для відновлення ринку праці.

Зауважимо, через нестачу працівників, у Івано-Франківську планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт. 

Автор:
Тетяна Гойденко