Чи замінять мігранти українських працівників? Гетманцев пояснив ситуацію

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мігранти з інших країн не можуть стати альтернативою для покриття дефіциту робочої сили в Україні.

Як інформує Delo.ua, про це він розповів в інтерв’ю "Українським новинам".

Він категорично виступив проти ідеї залучення мігрантів як інструменту наповнення ринку праці. Він заявив, що така модель не є прийнятною для України, зокрема через культурні відмінності та складність інтеграції, яка, за його оцінкою, потребуватиме тривалого часу.

На думку Гетманцева, основним шляхом реагування має стати повернення українців з-за кордону після завершення війни. Він вважає, що вирішальними умовами для цього є наявність роботи та житла, які можуть стимулювати повернення частини громадян.

Коментуючи демографічну ситуацію, він зазначив, що країна вже тривалий час стикається зі скороченням населення, а повномасштабна війна лише загострила цю проблему. За його словами, повернення до довоєнних демографічних показників наразі є неможливим, оскільки негативна динаміка спостерігалася і до вторгнення.

Він наголосив, що демографічна ситуація є однією з ключових проблем для держави.

У підсумку Гетманцев наголосив на необхідності жорсткої міграційної політики та пріоритеті повернення українців як основного ресурсу для відновлення ринку праці.

Зауважимо, через нестачу працівників, у Івано-Франківську планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт.