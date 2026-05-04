Нестача робітників: у Франківську мігрантів з Індії залучають до будівництва житлових комплексів

будівництво, відбудова
Чому забудовники залучають іноземних робітників / Агентство відновлення

У нових житлових комплексах Івано-Франківська планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Хто будує нові житлові комплекси? 

В Івано-Франківську мешканці нових багатоповерхівок отримали повідомлення від керуючої компанії про можливе залучення трудових мігрантів з Індії до робіт на території житлового комплексу. Спершу йшлося про прибирання прибудинкової території через нестачу працівників.

На інформацію звернув увагу користувач соціальної мережі Threads. У повідомленні компанії зазначалося, що іноземні працівники нібито офіційно працевлаштовані, перебувають під контролем міграційних служб і мають досвід відповідної роботи.

Згодом у компанії уточнили, що мігранти не будуть залучені до прибирання території. Йдеться про виконання робіт виключно на завершальних етапах будівництва - зокрема бетонування малих архітектурних форм, таких як клумби та лавки.

Після розголосу керуюча компанія перепросила за некоректну комунікацію з мешканцями. Наразі представники компаній, залучених до проєкту, ситуацію додатково не коментують.

Про забудовника

Згідно з даними YouControl, проєкт пов’язаний із керуючою компанією "Благо", яка є частиною корпоративної групи відомого франківського забудовника. Юридично роботи виконуються через пов’язану структуру - ТОВ "Паркова алея".

Згідно з аналітичними даними, компанія пов’язана з девелоперською групою та реалізує житловий масив у районі вулиці Героїв Миколаєва, неподалік річки Бистриця-Надвірнянська.

Усі квартири в новому житловому комплексі вже реалізовані.

Зауважимо, що будівельний бізнес в Україні працює лише на 60% від рівня 2021 року. Найбільше бракує мулярів, арматурників, бетонярів, електриків, зварювальників. Виходом може бути залучення трудових мігрантів. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення на будівництві вже почали працювати вихідці з Африки та Азії.

Автор:
Ольга Опенько