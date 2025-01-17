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Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти - дослідження

Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти - дослідження
37% українців, які перебувають у Польщі, приїхали менше півроку тому

З початку війни Польща стала головним прихистком для громадян України. Проте останні дані свідчать, що серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти.

Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal. 

Про міграцію до Польщі

37% українців, які перебувають у Польщі, приїхали менше півроку тому — це найбільший показник серед усіх опитаних.

23% оселилися в Польщі протягом останніх 2 років, 15% — понад 3 роки, 10% — більше 5 років, 9% приїхали рік тому, а найменший показник — 6% — серед тих, хто знаходиться у Польщі 4 роки.

"Найбільша частка українців  приїхала до Польщі протягом півроку. Це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти, які обирають Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи", - зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Агенція також зазначає, що найбільшу частку серед новоприбулих складають люди віком 36–54 роки, що свідчить про високий трудовий потенціал цих мігрантів.

Фото 2 — Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти - дослідження

Серед опитаних 67% складають жінки. Найбільше серед новоприбулих до Польщі — 58% — приїхали поодинці. 16% опитаних приїхали з друзями, 13% — з родичами, а 10% — у складі сімейної пари.

Опитування проводилося методом електронного анкетування протягом грудня минулого року, в якому взяло участь 856 людей.

Про роботу у Польщі

Delo.ua повідомляло, що частка українців, які працюють або шукають роботу у Польщі, у 2024 році становила 78% і перевищувала цей показник серед поляків.

Експерти відзначають високий рівень професійної активності українців на польському ринку праці. Для багатьох з них робота є основним джерелом доходу в Польщі та сприяє їх довготривалому перебуванню в країні.

Додамо, що у 2025 році найбільш популярними вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, стануть посади на складах та виробництві. 

Також були заяви, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців, оскільки вони є "дуже важливими для польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи підкреслив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитися в країні.

Автор:
Ольга Опенько