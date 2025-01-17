Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти - дослідження

З початку війни Польща стала головним прихистком для громадян України. Проте останні дані свідчать, що серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти.

Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Про міграцію до Польщі

37% українців, які перебувають у Польщі, приїхали менше півроку тому — це найбільший показник серед усіх опитаних.

23% оселилися в Польщі протягом останніх 2 років, 15% — понад 3 роки, 10% — більше 5 років, 9% приїхали рік тому, а найменший показник — 6% — серед тих, хто знаходиться у Польщі 4 роки.

"Найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом півроку. Це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти, які обирають Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи", - зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Агенція також зазначає, що найбільшу частку серед новоприбулих складають люди віком 36–54 роки, що свідчить про високий трудовий потенціал цих мігрантів.

Серед опитаних 67% складають жінки. Найбільше серед новоприбулих до Польщі — 58% — приїхали поодинці. 16% опитаних приїхали з друзями, 13% — з родичами, а 10% — у складі сімейної пари.

Опитування проводилося методом електронного анкетування протягом грудня минулого року, в якому взяло участь 856 людей.

Про роботу у Польщі

Delo.ua повідомляло, що частка українців, які працюють або шукають роботу у Польщі, у 2024 році становила 78% і перевищувала цей показник серед поляків.

Експерти відзначають високий рівень професійної активності українців на польському ринку праці. Для багатьох з них робота є основним джерелом доходу в Польщі та сприяє їх довготривалому перебуванню в країні.

Додамо, що у 2025 році найбільш популярними вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, стануть посади на складах та виробництві.

Також були заяви, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців, оскільки вони є "дуже важливими для польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи підкреслив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитися в країні.