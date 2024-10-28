Зарплати від $1100 до $4000: найпопулярніші вакансії для українців у Польщі у 2025 році

У 2025 році найпопулярнішими вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, будуть позиції на складах та виробництві.

Про це повідомили в аналітичному центрі міжнародної агенції працевлаштування Gremi Personal.

Зокрема, затребуваними будуть робітники для складів одягу, аптек, виробництва пластикових і металевих деталей, а також для харчової промисловості, що включає пакування напівфабрикатів, закусок, оливок та солодощів.

Також значний попит буде на операторів кара-навантажувачів, професію, яка набула популярності серед жінок. Середня зарплата на цих позиціях коливатиметься від $1100 до $1400.

Згідно з повідомленням, зростання автоматизації на виробництвах Польщі створює попит як на некваліфікованих працівників, так і на фахівців високого рівня. У зв’язку з розвитком технологій компанії все частіше шукають людей, які можуть адаптуватися до швидкозмінюваних умов ринку та знаходити інноваційні рішення.

Попит на управлінців

Зокрема, у 2025 році у Польщі буде високий попит на управлінців з аналітичними здібностями, які здатні керувати командами та адаптуватися до викликів ринку.

Також на першому плані залишатимуться фахівці з продажів, фінансисти та бухгалтери.

Для цих посад потрібні знання польської мови, а зарплати становитимуть від $3500 до $4000 на місяць.

"Найбільше цінуються фахівці з аналітичним мисленням, які можуть оперативно підлаштовуватися під умови ринку. Це люди, які не просто виконують роботу за шаблоном, але активно шукають нові рішення та підходи, аналізуючи дані і тенденції, що швидко змінюються. Ось за яких фахівців наразі конкурує бізнес у Польщі", — пояснює віцепрезидентка Gremi Personal Лілія Терещенко.

Додамо, протягом 2023 року українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. квадратних метрів - це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі, тут також найдорожчі іпотечні кредити.