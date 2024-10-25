Український ІТ-бізнесмен купив збанкрутілий тракторний завод в Польщі

24 жовтня 2024 року завершився тендер на придбання збанкрутілого польського виробника сільськогосподарської техніки Ursus, який отримав нового власника — компанію MI Crow, очолювану українським ІТ-бізнесменом Олегом Кротом.

Про це пише польське видання TPR.

Це була третя спроба продати підприємство, оскільки попередні дві не знайшли зацікавлених покупців. Вартість активів Ursus суттєво знизилася — з початкових 125 мільйонів злотих до 74 мільйонів злотих (близько $17,8 млн), що дозволило новому власнику придбати виробничі підприємства в містах Люблін та Добре Мєсто разом із правами на використання торговельної марки Ursus, усією наявною документацією, машинами, обладнанням та нерухомістю.

Новий власник Ursus, компанія MI Crow, є досить новим гравцем на польському ринку, адже була зареєстрована лише 1 липня 2024 року з мінімальним статутним капіталом 50 тисяч злотих. Її засновниками виступають Божена Гловацька та Олег Крот, останній також є її президентом.

Олег Крот, відомий як один із керуючих партнерів українського холдингу TECHIIA, що об'єднує компанії у галузях безпілотних технологій, ІТ, кіберспорту, будівництва та SaaS, висловив намір відродити польський бренд та зберегти його спадщину у виробництві сільськогосподарської техніки.

За словами Божени Гловацької, представниці MI Crow, Олег Крот вже найближчим часом відвідає Люблін та Добре Мєсто, де зустрінеться з працівниками заводів, щоб обговорити нову стратегію розвитку Ursus. Компанія планує зберегти всі поточні робочі місця та збільшити кількість співробітників, що буде супроводжуватися модернізацією виробничих потужностей.

Інвестиційний план передбачає суттєве оновлення технологій та впровадження принципів сталого розвитку, що також включатиме ініціативи з мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Новий власник Ursus прагне перетворити підприємство на важливого гравця польської економіки, орієнтуючись на потреби місцевої громади та відповідальність перед нею. Крот наголошує на значенні Ursus для польської промислової спадщини, та готовий інвестувати у збереження її історії, створюючи нові можливості для бренду на сучасному ринку.

Додамо, у Варшаві з початку війни громадяни України відкрили 9 406 підприємств та зареєстрували 48 464 ФОПи. Українці зазвичай намагаються запустити у Польщі бізнес, який потребує найменше витрат на придбання основних засобів, у більшості це послуги, онлайн-торгівля.