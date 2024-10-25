Украинский ІТ-бизнесмен купил обанкротившийся тракторный завод в Польше

24 октября 2024 года завершился тендер на приобретение обанкротившегося польского производителя сельскохозяйственной техники Ursus, получившего нового владельца — компанию MI Crow, возглавляемую украинским ИТ-бизнесменом Олегом Кротом.

Об этом пишет польское издание TPR.

Это была третья попытка продать предприятие, поскольку предыдущие две не нашли заинтересованных покупателей. Стоимость активов Ursus существенно снизилась — с начальных 125 миллионов злотых до 74 миллионов злотых (около $17,8 млн), что позволило новому владельцу приобрести производственные предприятия в городах Люблин и Доброе Место вместе с правами на использование торговой марки Ursus, имеющейся документацией, машинами, оборудованием и недвижимостью.

Новый владелец Ursus, компания MI Crow, является достаточно новым игроком на польском рынке, ведь была зарегистрирована только 1 июля 2024 с минимальным уставным капиталом 50 тысяч злотых. Ее основателями выступают Божена Гловацкая и Олег Крот, последний также является ее президентом.

Олег Крот, известный как один из управляющих партнеров украинского холдинга TECHIIA, объединяющий компании в области беспилотных технологий, ІТ, киберспорта, строительства и SaaS, выразил намерение возродить польский бренд и сохранить его наследие в производстве сельскохозяйственной техники.

По словам Божены Гловацкой, представительницы MI Crow, Олег Крот уже в ближайшее время посетит Люблин и Доброе Место, где встретится с работниками заводов, чтобы обсудить новую стратегию развития Ursus. Компания планирует сохранить все текущие рабочие места и увеличить количество сотрудников, что будет сопровождаться модернизацией производственных мощностей.

Инвестиционный план предполагает существенное обновление технологий и внедрение принципов устойчивого развития, что также будет включать инициативы минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Новый владелец Ursus стремится превратить предприятие в важного игрока польской экономики, ориентируясь на нужды местного сообщества и ответственность перед ним. Крот отмечает значение Ursus для польского промышленного наследия, и готов инвестировать в сохранение его истории, создавая новые возможности для бренда на современном рынке.

Добавим, в Варшаве с начала войны гражданеУкраины открыли 9 406 предприятий и зарегистрировали 48 464 ФЛП. Украинцы обычно пытаются запустить в Польше бизнес, требующий меньше затрат на приобретение основных средств, в большинстве это услуги, онлайн-торговля.