Какой бизнес в Польше чаще всего открывают украинцы

С помощью "Дія.Бизнес" в Варшаве с начала войны граждане Украины открыли 9 406 предприятий и зарегистрировали 48 464 ФЛП. Украинцы обычно пытаются запустить в Польше бизнес, требующий меньше затрат на приобретение основных средств, в большинстве это услуги, онлайн-торговля.

Об этом сообщили в "Дія.Бизнес" в Варшаве, передает Укринформ.

Украинцы зарегистрировали в Варшаве более 9000 фирм

В "Дія.Бизнес" отметили, что с их помощью с начала войны в Варшаве было открыто 9 406 фирм, в Кракове - 2 661, во Вроцлаве - 2 128, в Познани - 1 084 и Люблине - 1 033 предприятия.

В больших городах типа Варшавы или Кракова высшая конкуренция, но при этом и больший клиентский спрос на товары и услуги. В провинциальных городах легче открывать производство из-за большего количества свободных локаций, более низкой стоимости аренды и времени на дорогу к работе.

По словам руководителя центра "Дія.Бизнес" в Варшаве Виктории Корытник, не пугают наших людей ни высокая конкуренция на местном рынке, ни маленькая маржа, ни более длительное время выхода на уровень безубыточности. И даже сложности с получением кредита на развитие дела не мешают украинским предпринимателям.

По данным "Дія.Бизнес", за два последних года украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. К началу полномасштабного вторжения наши соотечественники открывали около 200 индивидуальных предприятий в месяц. Весной 2022 года их количество выросло с 600 до 1 700.

Регистрируют бизнес, требующий меньше затрат

Украинцы в Польше обычно пытаются запустить бизнес, требующий меньше затрат на приобретение основных средств. В большинстве своем это услуги, онлайн-торговля, но популярными направлениями также являются образование, строительство, сфера красоты, консалтинговые услуги, туризм, услуги на рынке недвижимости, кафе и IT-компании.

Если украинцы нанимают персонал, то, как правило, трудоустраивают своих соотечественников. В том числе и из соображений экономии.

В первые месяцы, не владея языком, не зная особенностей бухучета и налогообложения, владельцы украинских фирм искали польских специалистов. Но поняли, что для многих, особенно небольших бизнесов, они не по карману. Первое, с чем сталкивается украинский работодатель в Польше, это запрос польских специалистов на большую ставку и маленькие проценты от прибыли или продаж.

"Поэтому украинские компании, ведущие единоличную деятельность, не могут себе позволить брать на работу поляков. Даже компании, в штате которых 3-4 сотрудника. Поэтому они берут обычно украинцев, которые уже живут в Польше достаточно долго, уже ассимилированы, имеют налаженные социальные. связи, свободно общающиеся на польском и английском языках", - отмечает Корытник.

Она добавила, что на первом этапе наши предприниматели преимущественно ориентировались на украинского покупателя.

"Например, сегодня в украинскую "Черноморку", "Львовские круассаны", или Milk Bar очереди стоят на улицу. Люди по два часа ждут, чтобы сесть за столик. И если раньше это были преимущественно украинцы, то теперь мы видим, что близко 40% в этих очередях – поляки. Рядом с нашим офисом открылся украинский салон красоты, где работают наши девушки, говорят по-украински, но 80% трафика при этом – это уже польские женщины", – рассказала Корытник.

По ее словам, в последние полгода местная потребительская культура под влиянием украинского бизнеса меняется.

"Возможно поляки и не хотят поддерживать украинских предпринимателей, но теперь у них часто нет другого выбора", - подчеркнула Корытник.

Каждый десятый бизнес в Польше открыл украинец

По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. Такую статистику сообщили в консультационном центре "Дія.Бизнес" в Варшаве.

В 2023 году украинцы открыли в Польше 30325 новых индивидуальных компаний. В то же время на протяжении 2022-2023 годов наши сограждане зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

До начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц. Значительный скачок произошел уже весной 2022 года, когда эта цифра составила около 1 700 предприятий в месяц.

Ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.